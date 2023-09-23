Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.15 комментариев
Источник: США виноваты в заминке реинтеграции Сирии в арабский мир
Источник обвинил экономические меры США в заминке реинтеграции Сирии в арабский мир
Принятые США экономические меры против Сирии приостановили ее реинтеграцию в арабский мир, а это послужило поводом для прекращения контактов с Дамаском со стороны специального комитета Лиги арабских государств (ЛАГ), рассказал осведомленный источник.
Так, все последующие шаги по поддержке Сирии, экономика которой находится в руинах, были приостановлены из-за прямого давления США, передает РИА «Новости».
Информатор уточняет, что именно Саудовская Аравия предприняла региональные усилия по возобновлению переговоров с Сирией после 12-летней изоляции страны на Ближнем Востоке, в то время как Кувейт, Катар и Марокко согласились принять Сирию в ЛАГ в надежде на стабилизацию страны путем экономического восстановления.
Но, как отметил источник, планы финансовой поддержки Сирии и ее послевоенному восстановлению были существенно затруднены американскими санкциями, в частности, принятым в 2020 году «законом Цезаря».
В заключение информатор добавил, что причинами для обескураживания были технические, дипломатические и политические трудности.
В этом году в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств пригласили главу Сирии Башара Асада. Это первый раз за последние 13 лет, когда Асад примет участие во встрече на высшем уровне, передает «Московский комсомолец». Аналитики назвали этот визит Асада «концом изоляции» Сирии.