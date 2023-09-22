Сенатор: Россия не оставит без помощи депортируемых из Латвии пенсионеров

Сенатор Цеков: Россия должна обратить внимание ООН на высылку Латвией 3,6 тыс. россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Латвия выбрала все самое плохое из множества вариантов внутренней политики государства по отношению к национальным меньшинствам, проживающим на его территории. То, что они предпринимают, это вообще значительное явление в международной практике», – подчеркнул Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

«Конечно, мы должны оказывать поддержку этим людям. Во-первых, мы обязательно должны апеллировать к международному сообществу, к ООН, к ОБСЕ, указывая на это недопустимое явление в вопросах соблюдения прав человека», – подчеркнул собеседник.

«Конечно, если их все-таки обяжут уехать в Россию, мы их без помощи не оставим. Уже существующая законодательная база это позволяет. Но тем не менее мы должны делать все для защиты их прав конкретно на территории Латвии. Иначе это будет рассматриваться как плохой пример для других стран, где проживают наши соотечественники», – добавил сенатор.

«В общем, посмотрим, как это решение будет реализовываться. Я думаю, отъезд каждого россиянина будет встречать сопротивление, конечно, законными методами, в рамках местного и международного права. В итоге Латвия больше потеряет, чем приобретет – как в практичном плане, так и в репутационном», – отметил парламентарий.

В течение недели около 3,6 тыс. граждан России получат предписания о необходимости покинуть территорию Латвии, заявила представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе.

Розе сообщила, что речь идет о тех, кто не сдал экзамен по знанию латышского языка или не подал заявку на его прохождение. Им «отправят извещение о том, что придется покинуть Латвию», сказала она. Гражданам России, которые не подали заявку на прохождение экзамена, дадут 90 дней, чтобы уехать.

Всего же, по ее словам, на экзамен по языку записалось меньше половины из почти 18 тысяч граждан России моложе 75 лет, которым его положено сдавать в рамках 58-го пункта Переходных правил актуального иммиграционного закона, сообщает «Спутник Латвия».

Посольство России в Латвии следит за ситуацией с возможной депортацией россиян, а также оказывает консульскую и юридическую поддержку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Все случаи дискриминации российских граждан и представителей нашей диаспоры фиксируется», – предупредила она.

Дипломат подчеркнула, что действия Латвии по созданию невыносимых условий жизни для россиян являются «натовской диктатурой с очевидной, проходящей красной нитью нацистской нотой».

