Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Вильнюс собрался потребовать от 3,6 тыс. граждан России покинуть Латвию
Представитель МВД Латвии Розе сообщила о планах направить 3,6 тыс. российских граждан предписания покинуть страну
В течение недели около 3,6 тыс. граждан России получат предписания о необходимости покинуть территорию Латвии, заявила представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе.
Розе сообщила, что речь идет о тех, кто не сдал экзамен по знанию латышского языка или не подали заявку на его прохождение. Им «отправят извещение о том, что придется покинуть Латвию», сказала она. Гражданам России, которые не подали заявку на прохождение экзамена, дадут 90 дней, чтобы уехать, передает ТАСС.
Напомним, в сентябре 2022 года в Латвии изменили закон об иммиграции, аннулировав постоянные виды на жительство граждан России. Их обязали подать заявление о получении статуса постоянного жителя Евросоюза и сдать экзамен на знание латышского языка.