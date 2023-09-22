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Более половины выпускников девятых классов выбирают среднее профобразование
В проект «Профессионалитет» вошли 794 колледжа по 22 отраслям экономики
В реализацию федерального проекта «Профессионалитет» и управление колледжами включились 969 российских предприятий, которые вложили более 3,3 млрд рублей в развитие инфраструктуры кластеров проекта. С 2023 года его частью стало проведение Всероссийского чемпионатного движения.
Федпроект стартовал в 2022 году по восьми ключевым отраслям реального сектора экономики: металлургия, машиностроение, легкая промышленность, железнодорожный транспорт, атомная отрасль, сельское хозяйство, химическая отрасль, фармацевтическая отрасль. Его задачей стала синхронизация кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В 2023 году в рамках проекта в 55 российских регионах были созданы 70 образовательно-производственных центров уже по 16 отраслям. К отраслям, образованным в прошлом году, присоединились информационные технологии, лесная промышленность, электротехническая промышленность, горнодобывающая, транспортная и строительная отрасли, топливно-энергетический комплекс, радиоэлектроника.
На данный момент в реализацию проекта и управление колледжами включились 969 предприятий (что превышает плановое значение на конец 2023 года в 2,6 раза) и вложили более 3,3 млрд рублей в развитие инфраструктуры кластеров.
В этом году федеральный проект «Профессионалитет» также расширился за счет создания 60 образовательных центров. Они займутся подготовкой кадров по шести отраслям: «Туризм и сфера услуг», «Средства массовой информации и коммуникационные технологии», «Искусство и креативная индустрия», «Клиническая и профилактическая медицина», «Правоохранительная сфера и управление», «Педагогика».
Всего за два года в рамках проекта создан 201 кластер, включающий в себя 794 колледжа в 68 регионах России по 22 отраслям. Дополнительно с 2024 года будут создаваться кластеры по отраслям электронной промышленности и индустрии робототехники. Численность студентов в колледжах, реализующих программы «Профессионалитета» в учебном году 2022-2023, составила 344,9 тысяч человек.
Отмечается, что сейчас 60% выпускников девятых классов выбирают для себя среднее профессиональное образование.
С 2023 года частью федерального проекта «Профессионалитет» стало проведение Всероссийского чемпионатного движения, ключевая задача которого – преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования.
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