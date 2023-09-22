Эксперт объяснил задачу государственного сервиса подбора имени для ребенка

Психотерапевт Фомин назвал цели сервиса подбора имени для ребенка на портале Единого госреестра ЗАГС

Tекст: Татьяна Косолапова

В России запустили новый интерактивный сервис по подбору имени ребенку на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), передает «Интерфакс». Он сформирован на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, которые были зарегистрированы с октября 2018 года. Вариант имени родители могут сгенерировать по определенным параметрам либо случайным образом.



«Когда у людей планируется ребенок, они начинают мучительно думать про имя, смотреть варианты, что-то выискивать, придумывать. Такой сервис, в первую очередь, облегчит поиск тем родителям, которые не привязывают имя ребенка к бабушкиному, дедушкиному, дядиному. Он для тех, кто ищет необычное, но в то же время простое и понятное имя», – говорит Фомин.

Психотерапевт объясняет, что сейчас среди новоиспеченных родителей наблюдается тенденция называть ребенка необычными именами, часто придуманными, новыми. Однако это несет риски того, что ребенку затем будет тяжелее социализироваться в обществе, его имя могут постоянно писать неправильно, не на ту букву ставить ударение. Новый сервис же содержит в себе уже существующие имена, что снижает риск проблемы с регистрацией, допущения неправильного написания и так далее.

«При выборе имени очень многие родители уже пользуются подобными сервисами, но частными. При этом родители могут там наткнуться на что-то чересчур экзотичное, несуществующее. Государственный реестр позволяет это избежать, там уже те имена, которыми когда-то кто-то своих детей называл. Ну и опять же, на частных сайтах может быть откровенный бред, это засоряет мысли и без того занятых различными хлопотами родителей», – рассуждает собеседник.

При этом он рассказал, что нередко родители при выборе имени для своего ребенка обращаются к смысловому значению, а также смотрят на сочетание имени с отчеством новорожденного. Также мамы и папы могут выбирать имя в соответствии с религиозными традициями и датой, на которую приходится рождение малыша, с чем также может помочь новый сервис.

В январе в столичном управлении ЗАГС рассказали, что за 2022 год одними из самых необычных имен для новорожденных стали Урал, Авокадий, Лавр-Космос, Астра, Муза и Бриллиант. Самыми популярными именами стали Александр и София или Софья.