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Эксперт объяснил задачу государственного сервиса подбора имени для ребенка
Психотерапевт Фомин назвал цели сервиса подбора имени для ребенка на портале Единого госреестра ЗАГС
Такой сервис облегчит поиск тем родителям, которые ищут необычное, но в то же время простое и понятное имя будущему ребенку, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя запуск сервиса подбора имени для ребенка на портале Единого госреестра ЗАГС.
В России запустили новый интерактивный сервис по подбору имени ребенку на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), передает «Интерфакс». Он сформирован на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, которые были зарегистрированы с октября 2018 года. Вариант имени родители могут сгенерировать по определенным параметрам либо случайным образом.
«Когда у людей планируется ребенок, они начинают мучительно думать про имя, смотреть варианты, что-то выискивать, придумывать. Такой сервис, в первую очередь, облегчит поиск тем родителям, которые не привязывают имя ребенка к бабушкиному, дедушкиному, дядиному. Он для тех, кто ищет необычное, но в то же время простое и понятное имя», – говорит Фомин.
Психотерапевт объясняет, что сейчас среди новоиспеченных родителей наблюдается тенденция называть ребенка необычными именами, часто придуманными, новыми. Однако это несет риски того, что ребенку затем будет тяжелее социализироваться в обществе, его имя могут постоянно писать неправильно, не на ту букву ставить ударение. Новый сервис же содержит в себе уже существующие имена, что снижает риск проблемы с регистрацией, допущения неправильного написания и так далее.
«При выборе имени очень многие родители уже пользуются подобными сервисами, но частными. При этом родители могут там наткнуться на что-то чересчур экзотичное, несуществующее. Государственный реестр позволяет это избежать, там уже те имена, которыми когда-то кто-то своих детей называл. Ну и опять же, на частных сайтах может быть откровенный бред, это засоряет мысли и без того занятых различными хлопотами родителей», – рассуждает собеседник.
При этом он рассказал, что нередко родители при выборе имени для своего ребенка обращаются к смысловому значению, а также смотрят на сочетание имени с отчеством новорожденного. Также мамы и папы могут выбирать имя в соответствии с религиозными традициями и датой, на которую приходится рождение малыша, с чем также может помочь новый сервис.
В январе в столичном управлении ЗАГС рассказали, что за 2022 год одними из самых необычных имен для новорожденных стали Урал, Авокадий, Лавр-Космос, Астра, Муза и Бриллиант. Самыми популярными именами стали Александр и София или Софья.