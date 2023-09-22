Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.3 комментария
Советник Пушилина предложил сбивать самолеты-разведчики НАТО
Гагин: Самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России
Самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для российских летчиков и средств ПВО в случае их причастности к украинским атакам на Россию, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Согласно данным портала Flightradar24, американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, вылетев с Сицилии в 9.31 мск, во время украинской ракетной атаки по Севастополю барражировал над Румынией.
По его словам, во время удара по Крыму и Севастополю из Средиземного моря выдвинулся самолет-разведчик принадлежности НАТО, который, «скорее всего, и корректировал этот удар», передает РИА «Новости». Гагин добавил, что этот и подобные самолеты-разведчики для ВС России должны стать законной целью и их должны сбивать с предупреждением страны, которой они принадлежат.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ракетного удара, который вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сбито пять ракет, один военнослужащий пропал без вести.