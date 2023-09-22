В Китае установили отношения стратегического партнерства с Сирией

В Китае сообщили об установлении отношений стратегического партнерства с Сирией

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что в ходе встречи лидеры государств подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве, в частности о совместном развитии инициативы «Один пояс – один путь», экономических обменах и развитии, а также экономическом и технологическом сотрудничестве, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как отметил председатель Си Цзиньпин, Пекин выступает на стороне Дамаска в защите суверенитета и борьбе Сирии с внешним вмешательством. Также китайский лидер заметил, что Пекин поможет Сирии в послевоенном восстановлении и усилении ее антитеррористического потенциала. «КНР готова способствовать улучшению отношений Сирии с другими арабскими странами и укреплению ее роли в международных и региональных делах», – подчеркнул китайский лидер.

Как в свою очередь поделился президент арабской республики Асад, Сирия намерена поддерживать глобальные инициативы Китая, нацеленные на укрепление мира, стабильности и обеспечение устойчивого развития для всех народов. Кроме того, Асад поблагодарил китайское руководство за поддержку страдающего от тяжелой экономической ситуации сирийского народа и пожелал «дружественному китайскому народу дальнейшего научно-технического прогресса и новых побед».

Помимо прочего, сирийский лидер добавил, что его визит проходит «в исторический период, когда формируется многополярный порядок, который восстановит баланс и стабильность в мире». «С большой надеждой смотрим на конструктивную роль Китая на международной арене и отвергаем все попытки ослабить эту роль путем вмешательства во внутренние дела КНР и провоцирования напряженности в Южно-Китайском море или в Юго-Восточной Азии», – заключил Асад.

Ранее и российский лидер Владимир Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь».

