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Россия в июле вышла на второе место по продажам удобрений в Польшу
Польские компании в июле 2023 года увеличили закупки удобрений из России больше, чем в три раза, Россия стала вторым крупнейшим поставщиком этой продукции на польском рынке, следует из данных польской статистики.
В июле 2022 года польские закупщики приобрели в России удобрений на 6,2 млн долларов, в июле 2023 года они закупили их на 20,2 млн долларов, передает РИА «Новости».
Российские производители заняли второе место среди поставщиков такой продукции на польском рынке. В 2022 году они занимали лишь шестое место.
Лидером по поставкам удобрений в Польшу в июле была ФРГ, у этой страны польские компании закупили продукции на 22,6 млн долларов. Третье место досталось Литве (13,5 млн долларов).