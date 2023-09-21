Первая смена «Сила России» для трудных подростков открылась в Чечне

В прошлом году по инициативе Львовой-Беловой и главы Чечни Рамзана Кадырова прошла смена «Сила Кавказа», в которой приняли участие ребята, состоящие на учете в правоохранительных органах, передает РАПСИ. Детский омбудсмен заявила, что всего в этом году пройдут девять недельных смен для около тысячи ребят из разных регионов страны.

В Чечню приехали дети из Татарстана, Алтайского края, Владимирской, Калужской, Мурманской, Рязанской областей, а также из самой республики. Вожатые, наставники и психологи прошли специальное обучение, изучали современные методики работы с ребятами в сложной жизненной ситуации, в конфликте с законом.

Львова-Белова отметила, что таким подросткам особенно нужно внимание взрослых и грамотный подход. По ее словам, в смены включены спортивная культурная, психологическая составляющая. Кроме того, ребята встретятся с участниками СВО, путешественниками, исследователями, учеными.

Также они примут участие в мастер-классах по спортивному ориентированию и выживанию в лесу, соревнованиях по волейболу, футболу, настольному теннису, курсу профориентации. Их ждут фотоквесты, конкурсы и концерты.

«Одна из задач смен «Сила России» – увлечь подростков конструктивной, полезной деятельностью. Рассчитываем, что смены подарят ребятам с непростыми судьбами яркие впечатления, помогут лучше узнать страну и себя, а также дадут ощущение уверенности и радость – от побед, от дружеского плеча. Подростки смогут почувствовать себя частью великой страны, поймут, что они и есть – сила России, и их сила – это Россия», – заключила детский омбудсмен.

Смены «Сила России» также пройдут осенью в Бурятии, Северной Осетии, в Татарстане, в Краснодарском крае, в Московской, Новгородской, Новосибирской и Челябинской областях.