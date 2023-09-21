Балицкий: ВСУ завершают переброску резервов в районе Работино

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ завершают переброску своих подразделений в районе Работино, после чего ожидается обострение ситуации в районе Работино-Вербовое», передает ТАСС. Балицкий добавил, что противнику не стоит рассчитывать на успех, так как «моральный дух ВСУ очень низкий».

Он подчеркнул также, что у киевских руководителей подходит время «квартального отчета» перед западными кураторами, и им жизненно необходима «перемога», а необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую «победу», оплатят жизнями новых мобилизованных.

Ранее Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области.