Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.0 комментариев
Балицкий: ВСУ завершают переброску резервов в районе Работино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершают переброску своих подразделений в районе села Работино в Запорожской области, ожидается обострение ситуации, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, ВСУ завершают переброску своих подразделений в районе Работино, после чего ожидается обострение ситуации в районе Работино-Вербовое», передает ТАСС. Балицкий добавил, что противнику не стоит рассчитывать на успех, так как «моральный дух ВСУ очень низкий».
Он подчеркнул также, что у киевских руководителей подходит время «квартального отчета» перед западными кураторами, и им жизненно необходима «перемога», а необходимость кратковременного успеха, который будут выдавать за большую «победу», оплатят жизнями новых мобилизованных.
Ранее Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области.