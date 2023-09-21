Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.3 комментария
Академическому сообществу ДГУ предложили начать мониторинг предстоящих выборов
Александр Брод предложил академическому сообществу ДГУ начать мониторинг предстоящих выборов
Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» заинтересована в том, чтобы представители профессорско-преподавательского состава Дагестанского государственного университета вошли в пул электоральных экспертов региона, заявил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод.
«Вместе они смогут профессионально комментировать ход избирательной кампании, подключаться к разбору проблемных вопросов, если они будут возникать», – приводятся его слова на сайте НОМ.
Правозащитник отметил, что тема выборов является одной из важнейших для многонационального народа России, так как это возможность участвовать в публичной политике и реализовать избирательное право.
Брод приветствовал обновление состава Совета при главе Республики по развитию гражданского общества и правам человека и заявил, что этот институт может сыграть существенную роль в совершенствовании избирательного процесса в регионе.
В свою очередь федеральный координатор НОМ, член ОНК Москвы Алексей Песков отметил, что общественный контроль является точкой совместного приложения усилий институтов гражданского общества, что впоследствии способствует консолидации общества в условиях беспрецедентного внешнего давления.
По словам эксперта, одной из ключевых «мишеней» были и будут оставаться выборы, что требует дополнительных усилий по развитию и укреплению института общественного наблюдения. «Выборы этого года показали, что общественные наблюдатели – сила, которая имеет мощный и реальный потенциал противодействия провокациям, вмешательствам в избирательную систему страны. Важно вовлекать в общественный контроль как можно большее число молодых людей, которым противники нашей страны предлагают множество деструктивных практик», – подчеркнул Песков.