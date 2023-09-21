Академическому сообществу ДГУ предложили начать мониторинг предстоящих выборов

Александр Брод предложил академическому сообществу ДГУ начать мониторинг предстоящих выборов

«Вместе они смогут профессионально комментировать ход избирательной кампании, подключаться к разбору проблемных вопросов, если они будут возникать», – приводятся его слова на сайте НОМ.

Правозащитник отметил, что тема выборов является одной из важнейших для многонационального народа России, так как это возможность участвовать в публичной политике и реализовать избирательное право.

Брод приветствовал обновление состава Совета при главе Республики по развитию гражданского общества и правам человека и заявил, что этот институт может сыграть существенную роль в совершенствовании избирательного процесса в регионе.

В свою очередь федеральный координатор НОМ, член ОНК Москвы Алексей Песков отметил, что общественный контроль является точкой совместного приложения усилий институтов гражданского общества, что впоследствии способствует консолидации общества в условиях беспрецедентного внешнего давления.

По словам эксперта, одной из ключевых «мишеней» были и будут оставаться выборы, что требует дополнительных усилий по развитию и укреплению института общественного наблюдения. «Выборы этого года показали, что общественные наблюдатели – сила, которая имеет мощный и реальный потенциал противодействия провокациям, вмешательствам в избирательную систему страны. Важно вовлекать в общественный контроль как можно большее число молодых людей, которым противники нашей страны предлагают множество деструктивных практик», – подчеркнул Песков.