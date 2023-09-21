МИД назвал причину недопуска российских журналистов на пресс-конференцию Макрона

Посол: Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона из-за страха правды

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, эта политика, которую Париж проводит с 2017 года, связана с тем, что французские власти боятся правды. Мешков добавил, что именно наши СМИ дают правду, поэтому их запрещают, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что французские власти закрыли телеканал RT France, а российским журналистам отказывали в допуске на пресс-конференции в Елисейском дворце. По мнению Мешкова, французы по-прежнему «имеют доступ к правде», несмотря на то что это стало сложнее.

Ранее посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России из-за отказа пускать на пресс-конференцию президента республики Эммануэля Макрона перед саммитом G-20 в Нью-Дели российских журналистов.