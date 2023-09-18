Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Послу Франции заявили протест из-за дискриминации российских журналистов на G20
Посла Франции вызвали в МИД России из-за недопуска журналистов на пресс-конференцию Макрона
Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России из-за отказа пускать на пресс-конференцию президента республики Эммануэля Макрона перед саммитом G-20 в Нью-Дели российских журналистов, сообщили в дипведомстве.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что послу Франции выразили решительный протест из-за дискриминационных и откровенно русофобских действий представителей французских властей в отношении журналистов из России на саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Макрона.
Как указали в МИД, Россия оценила недружественные акты Парижа, которые «вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу».
В ведомстве добавили, что отказ организаторов из Франции извиниться за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами журналистов РФ, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации.
В МИД выразили уверенность, что подобные действия «идут в русле развернутой во Франции еще задолго до начала СВО на Украине политической кампании по борьбе с инакомыслием, олицетворением которого стали российские СМИ, чьи журналисты задавали неудобные вопросы о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем».
Дипведомство потребовало от Франции «прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила команду президента Франции Эммануэля Макрона в расовой дискриминации российских СМИ.