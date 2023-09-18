Послу Франции заявили протест из-за дискриминации российских журналистов на G20

Посла Франции вызвали в МИД России из-за недопуска журналистов на пресс-конференцию Макрона

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что послу Франции выразили решительный протест из-за дискриминационных и откровенно русофобских действий представителей французских властей в отношении журналистов из России на саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели, которым в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Макрона.

Как указали в МИД, Россия оценила недружественные акты Парижа, которые «вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу».

В ведомстве добавили, что отказ организаторов из Франции извиниться за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами журналистов РФ, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации.

В МИД выразили уверенность, что подобные действия «идут в русле развернутой во Франции еще задолго до начала СВО на Украине политической кампании по борьбе с инакомыслием, олицетворением которого стали российские СМИ, чьи журналисты задавали неудобные вопросы о роли Парижа в провоцировании глобальных и региональных проблем».

Дипведомство потребовало от Франции «прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила команду президента Франции Эммануэля Макрона в расовой дискриминации российских СМИ.