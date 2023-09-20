Врач рассказал о действиях при первых симптомах простуды

Профессор Карабиненко дал рекомендации при появлении первых симптомов простуды

Tекст: Татьяна Косолапова

«Сейчас очень обманчивая погода: ночью и рано утром довольно холодно, а днем жарко. Поэтому в первую очередь нужно следить, чтобы не переохладиться, одеваться по погоде и не вестись на теплое дневное солнышко. Далее, я всем рекомендую привиться от гриппа, сейчас как раз проходит ежегодная кампания вакцинирования. Это поможет снизить риск заболевания гриппом, который, к слову, нередко протекает тяжелее, чем ОРВИ. А если человек все-таки заболеет, то прививка даст возможность перенести заболевание на ногах. И нужно понимать, что ни один человек не застрахован от простудных заболеваний», – говорит Карабиненко.



Лучший способ помочь «себе заболевшему», по словам терапевта, соблюдать ряд правил. При проявление простудной симптоматики (повышение температуры, кашель, насморк, недомогание, чихи) врач рекомендует не ходить на работу, даже если заболевание можно перенести на ногах. И дело не только в том, что заболевший может заразить своих коллег и в целом всех окружающих людей. В этом случае течение болезни может перейти в более тяжелую форму, ведь иммунитет уже ослаблен, а постоянная нагрузка еще больше его истощает и опасна такими осложнениями, как гайморит, бронхит и пневмония. В случае если заболевшему все-таки нужно выйти из дома, например, в аптеку, врач рекомендует надеть медицинскую маску.

«Далее, заболевшему необходимо обильное теплое питье: чай, молоко. В аптеках продаются сборы трав, которые применяются при простуде. Лучше, если и вся еда тоже будет теплая. Ничего из холодильника сразу употреблять нельзя, это холодные продукты, они течение болезни могут усугубить», – рассказывает специалист. Применять медикаментозные препараты он рекомендует только по рекомендации лечащего врача.

Он рекомендует есть домашние куриные супы, а в качестве десерта выбирать фрукты с высоким содержанием витамина С. При этом он уточняет, что все это не является «лекарством от простудных заболеваний», а лишь подкрепляет иммунитет и помогает организму справиться с болезнью быстрее. Также терапевт советует при насморке выбирать растворы для промывания носа на основе морской воды.

После приема ванны или душа заболевшему необходимо вытереться насухо и сразу же одеться в теплый халат или пижаму, чтобы не переохладиться, продолжает специалист. Кроме того, после водных процедур следует высушить волосы. Но все это актуально, если у болеющего хорошее самочувствие и нет температуры либо она невысокая. При температуре 38 градусов и выше купания в ванной противопоказаны, да и в душе долго находиться не следует. В противном случае может развиться пневмония и другие осложнения.

«Ну и проветривать помещение необходимо периодически. Это нужно делать и тем, кто уже заболел, и тем, кто здоров, поскольку это профилактика гриппа и ОРВИ. В холодном воздухе бактерии и вирусы погибают. Естественно, на время проветривания нужно выйти из комнаты, это занимает 10–15 минут. Далее нужно, чтобы кто-то, желательно не заболевший, закрыл окна. Больной может заходить в проветренное помещение уже через 3–4 минуты. Ну и, естественно, делать это нельзя сразу после ванны», – заключил Карабиненко.

Ранее старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как сохранить свое физическое и психологическое здоровье осенью. В частности, чтобы минимизировать риск заражения вирусными заболеваниями, она порекомендовала придерживаться здорового образа жизни, не контактировать с больными людьми, не посещать людные места в помещениях в сезон вирусных инфекций, использовать защитные средства, а при наступлении болезни следует обратиться к врачу.