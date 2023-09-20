По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.18 комментариев
Политолог: Пашинян обнулил 30 лет борьбы Армении за Карабах
Политолог Мартынов: Пашинян продал территорию Нагорного Карабаха под влиянием Запада
В потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Он добавил, что российские миротворцы на территории Карабаха по трехстороннему соглашению имели статус наблюдателей и не имели права применять силу.
«Армения в Праге признала юрисдикцию Азербайджана над территорией Карабаха, обнулив 30 лет борьбы. Фактически это сделало конфликт внутренним для Баку и развязало ему руки. Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением, и вина за то, что сейчас происходит, лежит на нем», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
«На решение Пашиняна в Праге повлияли западные страны. Они пообещали ему гарантии и финансовую поддержку, а армянский премьер принял эту выгодную с его точки зрения сделку. Теперь, во время обострения Карабахского кризиса, ему стоило бы обратиться за выполнением обязательств к тем, кто давал ему эти обещания», – полагает собеседник.
«Сегодняшняя ситуация направлена на то, чтобы вытеснить Москву из Закавказья. И особое внимание заинтересованные стороны уделяют российскому миротворческому контингенту. Наши представители были введены туда по трехстороннему мандату, согласно которому их функционал ограничивается наблюдением, то есть они не должны применять силу», – подчеркивает он.
«Это обстоятельство сейчас используется против России. Одни говорят о том, что наш миротворческий корпус должен вмешаться в ситуацию в Карабахе. С другой стороны, если мы так поступим, то нас обвинят в нарушении мандата. В любом случае наши недруги будут требовать вывода наших войск по первой или второй причине», – акцентирует эксперт.
«Отдельно следует сказать о том, почему не задействована наша военная база в Гюмри. С точки зрения международного права и обязательств ОДКБ, российские войска должны защищать территорию Армении в случае угрозы. Карабах таковой не является. Соответственно, мы не можем вторгнуться на территорию соседнего государства», – пояснил собеседник.
«Самое страшное, что конфликт угрожает судьбам жителей Нагорного Карабаха. Он грозит им смертью или исходом из родных мест. Поэтому Россия заинтересована в прекращении огня и мирном решении конфликта, чтобы не допустить больших жертв среди мирного населения. А пока наши миротворцы помогают людям, оказавшимся в зоне боевых действий», – резюмировал Мартынов.
Ранее лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года. Тогда Пашинян заявил о готовности признать суверенитет Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
«То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Депутат обратил внимание, что такая позиция армянского руководства могла дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.
Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.
В среду российские миротворцы продолжают спасать мирных жителей Карабаха. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, всего эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения – из них 1049 детей. Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, врачами оказана помощь жителям, получившим ранения.
Кроме того, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.