Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.7 комментариев
МИД России анонсировал выступление Лаврова на Генассамблее ООН
МИД России: Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, и примет участие в ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, сообщили в МИД России.
В МИД заявили, что ооновская площадка превратилась в арену для нечистоплотных методов работы Запада, где пытаются продавить политизированные решения в интересах узкой группы стран, прекратить или ограничить участие в ООН представителей неугодных Западу правительств.
Россия вместе с единомышленниками из числа государств глобального Юга будет последовательно прилагать усилия в целях построения подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка, следует из сообщения на сайте МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что странам Запада пора отчитаться перед Генеральной Ассамблеей ООН за саботируемые ими резолюции Совета Безопасности (СБ) Организации.