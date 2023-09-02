Мария Львова-Белова взяла на контроль проблемы многодетных в Херсонской области

Мария Львова-Белова передала многодетным семьям в Геническе гуманитарную помощь – продуктовые наборы и школьные принадлежности к началу учебного года. Далее гуманитарный конвой отправился в Скадовск.

По словам родителей, одной из самых главных проблем многодетных на сегодняшний день является жилищный вопрос, предложений о продаже мало, арендная же плата значительно выросла, следует из сообщения на сайте детского омбудсмена.

На совещании с местными властями детский омбудсмен обсудила возможность формирования программы, позволяющей компенсировать стоимость аренды жилья семьям с тремя и более детьми, льгота должна распространяться на все многодетные семьи Херсонской области, вне зависимости от того, как долго они там проживают.

Также поставлен на контроль вопрос нехватки реабилитологов, психиатров в стационарных учреждениях для детей. Нескольким девочкам-инвалидам Львова-Белова предложила подать заявку на сопровождаемое проживание в арт-поместье «Новые берега», которое находится в Пензенской области.

Во время поездки состоялась и долгожданная встреча бабушки с Украины и внука, который еще до начала СВО был определен в Алешкинский дом-интернат в Херсонской области. По документам подтвердить их родство было невозможно, и аппарат детского омбудсмена организовал процедуру тестирования ДНК, экспертизу проводили в Москве. В результате еще одна счастливая семья воссоединилась.