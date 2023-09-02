Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.2 комментария
Дома и ЛЭП повреждены в Курской области минометным обстрелом ВСУ
Глава Курской области Старовойт: В результате минометного обстрела ВСУ поселка Теткино повреждены два дома и ЛЭП
В результате минометного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области повреждены два дома и линия электропередачи (ЛЭП), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Глава Курской области сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу утром поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Губернатор уточнил, что всего зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома, произошел обрыв на линии электропередачи. По имеющимся у главе региона данным, пострадавших в результате обстрела нет, однако примерно треть поселка без света. Старовойт заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность.
Ранее в субботу от обстрела Вооруженными силами Украины деревни Успеновка Курской области пострадала женщина.