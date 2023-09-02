Зампред Совбеза Медведев призвал относиться к руководству поддерживающих Украину стран Запада как к нацистской коалиции

Tекст: Антон Никитин

Медведев отметил в своем Telegram-канале, что главари бандеровской «Украины» все чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских». Зампред Совбеза России подчеркнул, что под «русскими» они понимают все население нашей страны вне зависимости от национальности. «Где-то такое уже было, а?» – указал политик.

В связи с этим он напомнил, что Киев сейчас поддерживают почти все «начальники» западных стран, в том числе США, Канады, Британии, Германии, Франции, Италии, Польши, скандинавских стран, Прибалтики, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Медведев подчеркнул, что все они – прямые и явные пособники нацистов, и отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции, а не предаваться сладким грезам о том, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.