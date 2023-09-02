  • СБУ предъявила Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества
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    Наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    Киев потребовал от Запада системы ПВО для выборов президента Украины
    Германия поставит Украине рефрижераторы для тел погибших военных
    Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту
    В Китае будущее Зеленского увязали с Купянском
    В США указали на случайно озвученные украинской стороной данные о потерях
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    В Британии сообщили о смерти египетского миллиардера аль-Файеда
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    12 комментариев
    2 сентября 2023, 10:38

    Пашинян назвал заявления об урегулированности карабахской проблемы беспочвенными

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что карабахская проблема не может считаться урегулированной без обеспечения безопасности и защиты прав армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

    Об этом премьер сказал по случаю 32-й годовщины принятии Декларации о независимости Нагорного Карабаха, передает РИА «Новости».      

    Пашинян отметил, что Армения продолжит работу по обеспечению нормальной жизнедеятельности, безопасности и по защите прав в Нагорном Карабахе.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял, что нагорно-карабахский конфликт разрешен.

    1 сентября 2023, 15:39
    Авиация Черноморского флота предотвратила высадку украинского спецназа на побережье Крыма
    Авиация Черноморского флота предотвратила высадку украинского спецназа на побережье Крыма
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морская авиация ЧФ сорвала попытку украинской ДРГ высадиться в Крыму для совершения терактов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, 29-30 августа силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.

    Также истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника.

    Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6293 беспилотных летательных аппарата, 434 зенитных ракетных комплекса, 11 587 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6162 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 602 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Напомним, 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

    Коментарии (45)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (37)
    1 сентября 2023, 15:03
    Глава украинской разведки подтвердил большие потери ВСУ

    Глава украинской военразведки Буданов подтвердил большие потери ВСУ

    Глава украинской разведки подтвердил большие потери ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев несет большие потери в рядах ВСУ, сообщил телеканалу «1+1» руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    По его словам, потерь действительно много, постепенно идет привыкание, хотя это ненормально, передает РИА «Новости».

    Ранее польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось.

    Коментарии (21)
    1 сентября 2023, 15:11
    Минобороны сообщило о пяти групповых ударах по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ
    Минобороны сообщило о пяти групповых ударах по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последнюю неделю нанесли пять групповых ударов по пунктам управления, портам и аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносились по пунктам управления, центрам радио- и радиотехнической разведки ВСУ, объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также удары наносились по местам хранения западных образцов вооружения и аэродромам. Это позволило нарушить управление стратегической системой радиопомех, уничтожить два цеха сборки безэкипажных катеров, используемых для террористических атак.

    Под удары попали комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника, авиационные средства поражения западного производства.

    30 августа Минобороны сообщало о групповом ударе по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2023, 14:12
    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона

    Кандидат в президенты США Рамасвами назвал ошибкой Вашингтона подрыв «Северных потоков»

    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон ошибся, подорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил претендент в кандидаты на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Отношения России и Китая улучшились, поскольку США «отрезали Россию от Запада», подорвав газопроводы, заявил Рамасвами в эфире Fox News, передает «Коммерсант».

    По его словам, это было ошибкой со стороны американского руководства. Также ошибкой стали антироссийские санкции.

    Напомним, США официально не признавали своей вины за подрыв «Северных потоков».

    Летом Германия объявляла о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на этих газопроводах.

    В Европарламенте говорили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Коментарии (11)
    1 сентября 2023, 12:38
    Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы

    Политолог Лизан: Экстрадиция уклонистов принесет ЕС множество проблем, но не поможет Украине

    Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы
    @ TIAGO PETINGA/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Некоторые страны с удовольствием бы выдали Украине уклонистов. Но подобные действия чреваты нарушением международных норм и прав человека. Более того, поймать эту категорию мигрантов будет непросто, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине задумались о принудительном возвращении уклонистов из-за границы.

    «У Украины есть два варианта для возвращения уклонистов. Первый – правовой, но он долгий и муторный. Нужно провести расследование по каждому случаю и доказать, что конкретный человек дал взятку конкретному военкому или врачу. Второй путь – объявить все справки о негодности к военной службе недействительными. Именно его, скорее всего, выберет офис Зеленского», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Согласиться на выдачу украинцев и пренебречь правовыми нормами могут страны Прибалтики и Польша. Но даже там подобное решение вызовет недовольство. Среди оппозиции найдутся прагматики, которые объявят о потере значительного объема дешевой рабочей силы», – отмечает он.

    «Кроме того, для осуществления подобной практики нужно одобрение Брюсселя. Но я не думаю, что страны Западной Европы пойдут на такие меры, так как это отразится на репутации ЕС. Экстрадиция украинцев повлияет и на экономику. Например, Германия испытывает нехватку трудовых ресурсов, поэтому не захочет выдавать потенциальных рабочих Зеленскому», – поясняет собеседник.

    «США теоретически могут надавить на ЕС, чтобы те выдали украинцев, но это решение приведет к имиджевым потерям для Вашингтона. Также экстрадиция станет неприятным правовым прецедентом. Многие афганские, вьетнамские или китайские мигранты поймут, что при необходимости и их могут выслать», – акцентировал эксперт.

    «Экстрадиция украинцев несет за собой и организационные сложности. Необходимо снарядить миграционную полицию и устраивать рейды на переселенцев, для этого нужны люди. Кроме того, беженцы могут уйти в подполье и поймать их станет очень сложно», – подчеркнул он.

    «После первых экстрадиций на Украину многие мигранты поймут нависшую над ними угрозу и покинут страны ЕС. Беженцы могут переехать в Россию, наша страна их не выдаст. Так что на месте Зеленского я бы не надеялся на пополнение рядов ВСУ за счет сбежавших в ЕС украинцев. Максимум, на что он может надеяться – несколько десятков тысяч», – заключил Лизан.

    Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Как отмечают украинские СМИ, мужчины, выехавшие из страны, а также их семьи, даже после окончания российской спецоперации не вернутся назад из-за угрозы возбуждения уголовных дел.

    Напомним, Зеленский распорядился проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года. Это связано с коррупционными нарушениями. Если документы граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться с ними будет полиция.

    Как отмечал украинский политолог Владимир Скачко, перепроверка справок на пригодность к службе позволит увеличить ряды ВСУ на сотни тысяч человек. На фронт, считает он, будут отправлять даже инвалидов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о мотивах такого решения украинского руководства. Эксперты отмечали, что большие потери в результате контрнаступления и острый дефицит солдат заставили Зеленского искать новые способы пополнения рядов ВСУ.

    При этом мобилизационные мероприятия на Украине давно вызывают серьезное недовольство среди населения. Так, во вторник стало известно о неожиданном вердикте Зеньковского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

    Судья посчитал, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать мужчину к выполнению военной обязанности. В документе также говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».

    Коментарии (5)
    1 сентября 2023, 14:22
    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

    Глава ГУР Украины Буданов считает, что нужно перенести войну на территорию России

    Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт нужно перевести в Россию и на территорию ее влияния, чем шире операции, тем лучше, заявил руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

    В интервью телеканалу «1+1 Буданов» заявил, что конфликт должен быть перенесен на другие территории, а именно России и туда, где есть ее влияние, чтобы «их растянуть», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна».

    Коментарии (41)
    1 сентября 2023, 20:52
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что не будет комментировать действия России в ядерной сфере, так как это не его компетенция.

    По его словам, он не в той должности, чтобы подтверждать сообщения СМИ о поставке на боевое дежурство ракетных систем, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Сармат» – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Весит одно такое устройство более 200 тонн.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

    Коментарии (7)
    2 сентября 2023, 03:23
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией

    Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине

    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией, как на Украине, «ничто не исключено», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая риск прямого столкновения с НАТО.

    Полянского попросили прокомментировать заявление американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны России и США. Полянский ответил: «Не нам оценивать вероятность этого сценария». Он заявил, что российская сторона неоднократно указывала, что «ситуация весьма опасная», существует «большой риск прямого столкновения» между Россией и НАТО. Как указал дипломат, альянс очень сильно вовлечен в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, НАТО передает Украине «все, кроме живой силы», хотя последнее точно и не известно – «есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома – генералы и офицеры из НАТО». Как подчеркнул Полянский, это «вызывает большие подозрения». По его мнению, нельзя исключать, что военные НАТО «участвуют в определенных действиях на Украине».

    При этом он отметил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. Украина может рассчитывать только на помощь Запада, которая «немного спадает». «И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает», – сказал Полянский.

    Напомним, Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. По его словам, США не считают, что находятся в состоянии войны с Россией.

    Коментарии (16)
    2 сентября 2023, 02:35
    Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту

    Минобороны России сообщило о повторной попытке Украины атаковать Крымский мост морскими беспилотниками

    Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу киевский режим предпринял новую попытку атаковать Крымский мост, используя полупогружные безэкипажные катера, сообщило Минобороны России.

    Вторая за несколько часов попытка атаки была предпринята около 02.10 мск. Беспилотник уничтожили в акватории Черного моря. Третий безэкипажный катер уничтожили около 02.20 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, первый морской беспилотник был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря около 23.15 мск.

    Коментарии (16)
    2 сентября 2023, 06:25
    В США указали на случайно озвученные украинской стороной данные о потерях

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор указал на озвученные украинской стороной данные о гибели 400 тыс. бойцов ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская сторона случайно подтвердила гибель 400 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Люди, наконец-то, говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тыс. солдат ВСУ», – сказал Макгрегор, отметив, что «украинцы и сами случайно подтвердили это», когда призвали «отдать дань уважения погибшим».

    Макгрегор указал, что совокупные потери США во Второй мировой войне были ниже. «Кого мы обманываем? Это не может продолжаться долго», – сказал он. Макгрегор уверен, что «все скоро поменяется». По его мнению, «конфликту пришел конец», передает РИА «Новости».

    Реальные потери ВСУ озвучил мобильный оператор «Киевстар», решивший устроить акцию, в которой предлагалось отправить сообщение «Спасибо» на номер погибшего солдата. В проморолике сообщалось: «400 тыс. героев уже никогда не ответят на звонок».

    Напомним, Макгрегор заявил, что рроссийские войска очень осторожно и взвешено продвигаются против ВСУ «в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта». Он считает, что российские силы при необходимости могут дойти до Одессы.

    Коментарии (10)
    1 сентября 2023, 20:36
    Американец случайно приплыл по Дунаю на Украину

    Украинские пограничники задержали незаконно приплывшего в страну по Дунаю американца

    Американец случайно приплыл по Дунаю на Украину
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники задержали американца, который отправился в путешествие на каяке из Германии, но случайно приплыл в Одесскую область по Дунаю, сообщили в Госпогранслужбе страны.

    Иностранец рассказал, что отправился в свой тур из Германии почти два месяца назад, и иногда причаливал в берегам европейских стран. Он по ошибке доплыл по Дунаю на Украину недалеко от поселка Рени в Одесской области, передает Life.ru. Против мужчины составили протокол за незаконное пересечение границы, его отправят в Румынию.

    Ранее житель Санкт-Петербурга, который двое суток в гидрокостюме со снаряжением плыл из Крыма на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ и был задержан пограничным кораблем России, приговорен к шести годам колонии строгого режима.

    Коментарии (9)
    1 сентября 2023, 18:15
    Россию и Белоруссию пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

    Послов России и Белоруссии снова пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий

    Россию и Белоруссию пригласили на банкет по случаю вручения Нобелевских премий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российских и белорусских послов вновь пригласили на банкет с вручением Нобелевской премии в Стокгольме, несмотря на то что в прошлом году представителей этих стран исключили из списка приглашенных из-за спецоперации на Украине, сообщил Нобелевский фонд.

    Иран также был приглашен на декабрьское мероприятие в столице Швеции Стокгольме после того, как в прошлом году его не приняли, пишет CNN. В Фонде отметили, что необходимо привлекать даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии.

    Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен добавил, что решение пригласить послов Ирана, Белоруссии и России является необходимостью противостоять тенденции сужения диалога между людьми с разными взглядами, поскольку в настоящее время такой диалог сокращается, передает Reuters.

    Как указали в Фонде, это решение было принято для предотвращения дальнейшей «поляризации».

    Решение Фонда раскритиковала шведский депутат от Европарламента Карин Карлсбро. Она назвала это решение «крайне неуместным». Карлсбро на шведском радио обвинила организаторов мероприятия в создании «очень опасного прецедента». По ее словам, таким образом Фонд дает «зеленый свет» приглашению России и на другие светские мероприятия, в то время как «ракеты падают на украинские культурные центры».

    Кроме того, Нобелевский фонд также отменил свою давнюю политику исключения лидера Шведских демократов, крайне правой партии, которая входит в коалиционное правительство страны. Но, несмотря на то, что ее пригласили впервые, лидер шведских демократов Джимми Акессон отклонил приглашение.

    Он принес свои извинения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), и отметил, что в этот день он занят.

    Напомним, в 2022 году Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения премий.

    В МИД РФ заявили, что решение Нобелевского фонда не приглашать российских и белорусских послов на церемонию вручения премий является очередным актом политизации.

    Коментарии (9)
    1 сентября 2023, 21:08
    Киев потребовал от Запада системы ПВО для выборов президента Украины
    Киев потребовал от Запада системы ПВО для выборов президента Украины
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Для проведения выборов Украине требуются новые поставки систем ПВО, в частности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также серьезное финансирование, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    В эфире телемарафона Подоляк заявил, что выборы президента на Украине должны пройти в марте 2024 года, но для безопасности их организации необходимы дополнительные системы ПВО, ЗРК Patriot, которые позволят закрыть небо в городах страны. По его словам, Зеленский поднимал этот вопрос перед Западом, не получил ответа, передает ТАСС.

    Также советник главы офиса Зеленского добавил, что выборы требуют затрат, но на Украине образовался серьезный дефицит бюджета, и приоритетом служит финансирование армии. Подоляк подчеркнул, что выборы Киев готов провести, но если определенные шаги сделают западные партнеры.

    Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (20)
    1 сентября 2023, 12:37
    В США предупредили Киев о возможности России дойти до Одессы
    В США предупредили Киев о возможности России дойти до Одессы
    @ BMG-2048/wikipedia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы при необходимости могут дойти до Одессы, чтобы завершить конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

    По его словам, российские войска очень осторожно и взвешено продвигаются против ВСУ «в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно», передает РИА «Новости».

     Эксперт считает, что ВС России могут продвинуться до Днепра, прямо на Киев, после чего смогут перейти реку на юге и дойти до Одессы.

    Макгрегор добавил, что если такой маневр не сможет заставить Киев прекратить конфликт, то у Москвы не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше «к польской и румынской границам».

    Продвижение русских на Запад окажет большое влияние на Европу, заключил Макгрегор.

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