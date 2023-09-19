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В МИД Турции назвали причину операции Азербайджана в Карабахе
МИД Турции: Операция Азербайджана в Карабахе является вынужденной мерой
Министерство иностранных дел Турции заявило, что операция Азербайджана в Нагорном Карабахе является вынужденной мерой.
«Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории», — заявил МИД Турции, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что «азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных элементов», так как «не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания второй карабахской войны».
Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В ответ на призыв непризнанной республики к переговорам в Баку заявили о готовности провести их на определенных условиях.