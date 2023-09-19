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В Баку ответили на призыв Карабаха к переговорам
Операция азербайджанских военных в Нагорном Карабахе продолжится до тех пор, пока армянские военные не сдадутся, однако переговоры возможны на определенных условиях, заявили в администрации президента Азербайджана.
В ответ на призыв Нагорного Карабаха к переговорам в Баку заявили о готовности провести встречу с представителями армянского населения непризнанной республики в Евлахе на определенных условиях, передает ТАСС.
«Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься», - говорится в тексте заявления. В противном случае переговоров не будет, а антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца, добавляется там.
Во вторник Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.