Участник СВО Артем Николаев избран главой Молодежного парламента при Госдуме

Tекст: Валентина Григоренко

В Госдуме прошло первое заседание обновленного Молодежного парламента, в ходе которого его председателем стал Артем Николаев. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия», говорится на сайте партии.

Николаев отметил, что каждый член Молодежного парламента при Госдуме должен чувствовать ответственность, которая на них возложена. Он добавил, что они должны качественно доносить позицию молодежи по самым важным и ключевым вопросам, касающимся госполитики. По его словам, все задачи, которые ставят перед ними избиратели, должны быть проработаны, и по каждой должны быть конкретные предложения.

В состав обновленного Молодежного парламента вошли участники СВО, волонтеры, депутаты регионального и муниципального уровня, лидеры студенчества и представители фракций. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что у ребят есть свой взгляд на решение проблем регионов, которые они представляют в Молодежном парламенте. По его словам, их интересуют вопросы развития страны, модернизации системы здравоохранения, транспортной инфраструктуры, оттока кадров из регионов и многое другое.

«Теперь у них есть возможность регулярно приходить в Госдуму, общаться с депутатами и свои предложения облекать в результат, чтобы они становились законами, инициативами, которые будут качественно менять жизнь молодых людей. Мы обеспечим взаимодействие со всеми фракциями, комитетами Государственной думы, чтобы каждый молодой парламентарий мог реализоваться, принести пользу своей стране и своему региону», – подчеркнул Метелев.