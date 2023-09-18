Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Мошенники атаковали аккаунты российских топ-менеджеров в Telegram
Специалисты Bi.Zone выявили массовую атаку с использованием фейковых страниц на представителей крупного российского бизнеса и государственных организаций в Telegram, сообщили в компании.
В Bi.Zone рассказали, что мошенники связываются с сотрудниками компаний, используя поддельные аккаунты в Telegram, которые содержат ФИО и фотографии топ-менеджеров. Аферисты обращаются от имени гендиректора компании, в которой работает потенциальная жертва, обращаясь к ней по имени отчеству, передает РИА «Новости».
Кроме того, «гендир» предупреждает о «секретном» звонке из Министерства промышленности и торговли и просит отчитаться, как все пройдет. Звонок поступает с неизвестного номера, мошенники запрашивают конфиденциальную информацию и вынуждают совершать финансовые операции в пользу аферистов.
По словам директора департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгения Волошина, попыткам атак уже подверглись сотрудники государственных организаций и потребительского сегмента бизнеса.
В компании напомнили, что не стоит доверять звонкам и сообщениям с незнакомых номеров.
Ранее стало известно, что мошенники создают Telegram-каналы, имитирующий официальный ресурс «Госуслуг», которые могут внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и похищать их деньги.