Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.3 комментария
В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ
Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя
Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а с опасной ситуацией на поле боя, включая минные поля, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».
Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.
Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.