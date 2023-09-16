В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ

Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя

Tекст: Вера Басилая

По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».

Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.