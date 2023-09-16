Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.3 комментария
Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли
Советник Сальдо: ВСУ в Херсонской области собираются перейти к тактике выжженной земли
Киев понимает, что Херсон придется возвращать России, поэтому намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.
Малькевич отметил, что Украина эвакуирует людей с правобережной части Херсонской области исключительно со злым умыслом, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев знает, что вскоре придется возвращать Херсон, поэтому намерен применить тактику выжженной земли.
Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что в Херсоне, который сейчас контролируют ВСУ, разворачивается гуманитарная катастрофа.
Ранее сообщалось, что Киев начал эвакуацию семей с детьми из подконтрольной им части Херсонской области.