  • Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли
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    В чем причины огромных потерь ВСУ
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина
    Президент ЦАР отказал Макрону в выводе российских инструкторов из страны
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ
    Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    14 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 20:29

    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли

    Советник Сальдо: ВСУ в Херсонской области собираются перейти к тактике выжженной земли

    Власти Херсонской области заявили о переходе ВСУ к тактике выжженной земли
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев понимает, что Херсон придется возвращать России, поэтому намерен перейти к тактике выжженной земли на подконтрольной ему части Херсонской области, сообщил внештатный советник врио главы региона, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России Александр Малькевич.

    Малькевич отметил, что Украина эвакуирует людей с правобережной части Херсонской области исключительно со злым умыслом, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев знает, что вскоре придется возвращать Херсон, поэтому намерен применить тактику выжженной земли.

    Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что в Херсоне, который сейчас контролируют ВСУ, разворачивается гуманитарная катастрофа.

    Ранее сообщалось, что Киев начал эвакуацию семей с детьми из подконтрольной им части Херсонской области.

    16 сентября 2023, 03:36
    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год

    Военком Полтавской области Бережной заявил о потере от 80 до 90% мобилизованных осенью 2022 года в ВСУ военнослужащих

    Украинский военком раскрыл масштаб потерь ВСУ за год
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года, заявил и.о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

    Бережной пожаловался депутатам Полтавского горсовета, что в областном центре утвержденный генштабом ВСУ план мобилизации выполнили лишь на 13%, в то время как украинские части нуждаются в пополнениях, передает РИА «Новости».

    «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя», – приводит высказывание чиновника украинское интернет-издание «Полтавщина».

    Бережной сообщил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». Военком попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу». Он предложил развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного».

    Накануне бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ)с момента начала спецоперации.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

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    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (46)
    16 сентября 2023, 01:37
    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Украинские источники сообщили о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском

    Появились сообщения о мощном авиаударе по ВСУ под Купянском
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли мощный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

    По имеющимся у Telegram-канала «Военная хроника» данным, взрывы, предположительно, слышны между Калиново и Голубовкой, а также около Песчаного в Купянском районе, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14, 41 и 88-й ОМБр ВСУ.

    Напомним, 15 сентября Минобороны сообщало, что российские вертолеты и штурмовая авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на Купянском направлении. Ранее в США признали успехи ВС России в районе Купянска.

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    16 сентября 2023, 17:10
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море

    Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»

    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия там кораблей российского флота, Киев попал в «огненный мешок», заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, в так называемом огненном мешке.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (5)
    16 сентября 2023, 13:38
    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    Рогов: Российские военные обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино

    ВС России обернули в бегство группы ВСУ в районе Работино
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обернули в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, произошло несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали, так как по ним «отработала артиллерия», передает РИА «Новости».

    «Число уничтоженных боевиков исчисляется десятками. С нашей стороны очень хорошо себя показали бойцы 291 полка. Разведка быстро определяла, а артиллерия отрабатывала», – подчеркнул Рогов.

    Также он отметил, что близ Работина был разрушен пункт временной дислокации украинских войск.

    По мнению Рогова, американские танки Abrams при их поступлении на линию фронта в Запорожскую область ждет тот же позор, что и немецкие Leopard и британские Challenger.

    «Как показал опыт британских танков Challenger, американские танки не пробудут долгое время целыми на линии фронта», – добавил он.

    Рогов сообщил, что Abrams существенно уступает Challenger, эти танки не станут для украинских боевиков вундерваффе, в чем США стараются убедить и одурачить жителей подконтрольных Зеленскому территорий.

    Ранее в США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники. В частности, российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности.

    Коментарии (18)
    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (14)
    16 сентября 2023, 09:14
    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей

    Сенатор Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжит стремиться в Европу, несмотря на условия неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и показательных шагов соседских стран по блокировке украинской агропродукции, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что перспективы вступления Украины в западные союзы в данный момент «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

    «При этом Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана – всячески прорываться в Европу», – заверил Пушков.

    Также сенатор добавил, что у Киева «не может быть другой политики», власти Украины будут позиционировать себя в качестве «последнего рубежа, защищающего Запад от России».

    «Даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», – заключил Пушков.

    Накануне власти Польши заявили о том, что намерены продлить запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 16:24
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».

    По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 16:03
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки»

    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Японский доброволец Канэко рассказал, что принял решение присоединиться к российским военным в зоне спецоперации и приехал на Донбасс бороться «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки».

    Как отмечает «Царьград» в Telegram-канале, около месяца назад в интернациональную бригаду ВС России «Пятнашка» приехал доброволец из Японии по имени Канэко.

    При этом отмечается, что японец не интересуется политикой, а решение приехать воевать на российской стороне принял потому что «так надо».

    Канэко отметил, что в целом японцы не относятся враждебно к России, однако они полностью доверяют всему, что о России рассказывают западные СМИ.

    Японец рассказал, что приехал в зону спецоперации бороться за правду, за Хиросиму и Нагасаки, а также за отца, который погиб во время Второй мировой войны.

    При этом Канэко гневно отмечает, что его, «борца против американо-украинской чумы, хотят посадить в тюрьму жалкие люди».

    Отмечается, что японец быстро учится понимать русский язык, а боевые товарищи относятся к нему дружелюбно.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 17:38
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что противнику не удастся запугать крымчан и процитировал слова советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.

    «Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – передает РИА «Новости» слова Шонуса с цитатой Молотова.

    По его словам, Россия вовремя начала спецоперацию, не допустив агрессии на своей территории.

    Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что Киев ударил по Крыму западными ракетами.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2023, 04:59
    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине

    Экс-президент США Трамп положительно оценил слова лидера России Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка его намерения урегулировать украинский кризис российским лидером Владимиром Путиным.

    Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что ему нравится, что Путин сказал это, потому что это означает, что он говорит правильные вещи. Республиканец в очередной раз заявил, что смог бы добиться урегулирования украинского кризиса в течение 24 часов, но не пояснил, каким образом, передает ТАСС.

    «Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри», – отметил Трамп, считающийся основным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии США на предстоящих в ноябре 2024 года выборах. Как утверждает Трамп, при его посредничестве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению «справедливой сделки».

    Напомним, во вторник Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать. При этом российский лидер напомнил, что Трамп сам ввел санкции против России.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 11:50
    В Харькове прозвучали взрывы
    В Харькове прозвучали взрывы
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Харькове слышны взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

    О подробностях не сообщается, передает ТАСС.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, в центральных, южных и восточных областях Украины звучит воздушная тревога.

    Ранее в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 11:52
    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

    Представитель Ростеха Хромов заявил, что самоходная противотанковая пушка 2С25М может стать безэкипажной

    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным

    Tекст: Александра Юдина

    Самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной, сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов.

    По его словам, в данный момент 2С25М сопряжена с машиной управления огнем «Завет-Д», экипаж может работать полностью по его данным, получая целеуказание по каналу связи, передает РИА «Новости».

    Так, Хромов заметил, что следующим этапом станет возможность сделать безэкипажную машину, в случае, если этого захочет основной заказчик.

    «Автомат заряжания есть, осталось поработать над, так скаже , заменителями людей – исполнительными механизмами. Это может быть реализуемо в будущем», – отметил представитель Ростеха.

    Хромов добавил, что главное – сохранить жизни бойцов, поэтому, несмотря на то, что в такой самоходке будет стоять дорогая электроника, тем самым можно спасти жизни российских военнослужащих.

    Ранее Ростех разработал инфракрасную камеру для работы с видимостью до 20 км.

    Коментарии (12)
    16 сентября 2023, 14:51
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России с 9 до 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, местам хранения катеров и топлива ВСУ.

    Точные удары позволили лишь ВСУ материально-техническое обеспечения. Пострадали группировки войск ВСУ, действующие на Донецком и Запорожском направлениях.

    Были уничтожены поставки вооружений западного производства, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России заставили бежать группы ВСУ в районе Работино.

    Коментарии (7)
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