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В Алжире подтвердили визит Суровикина в составе делегации Минобороны
Генерал Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации Минобороны России, фото с ним опубликовала алжирская мечеть Абд аль-Хамида Бен Бадиса.
Экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин посетил Алжир в составе делегации Минобороны России, передает «Лента.ру».
«Высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам», – говорится публикации алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской, запрещен в России).
О целях поездки Суровикина в Алжир сообщила газета «Коммерсант». По данным источника издания, генерал армии находится в Алжире вместе с делегацией министерства обороны России в связи с тем, что «военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению»
«Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении», – пишет газета.
Ранее в сети появилось фото с Суровикиным, сделанное за границей. Генерала сфотографировали в Алжире во время встречи с военным руководством республики.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ