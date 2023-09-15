Анонсировано открытие в ЛНР новой сети супермаркетов

Хуснуллин анонсировал открытие в ЛНР сети супермаркетов новым участником СЭЗ

«Обозначенные президентом задачи по восстановлению нормальной жизни на территории новых субъектов Российской Федерации нашли отражение в мероприятиях программы социально-экономического развития новых регионов. Сейчас важно наладить для их жителей стабильное снабжение как пищевыми продуктами, так и непродовольственными товарами. Новый участник СЭЗ – это крупное предприятие розничной сетевой торговли в ЛНР, в которое входят 39 торговых и складских объектов, производственные цеха, логистические распределительные центры. Реализация инвестпроекта позволит обеспечить работой более 2250 человек, кроме этого, будет создано порядка 450 новых рабочих мест», – приводятся его слова на сайте правительства.

Хуснуллин рассказал, что по состоянию на 12 сентября 2023 года свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах получили 12 компаний и предприятий с общим объёмом заявленных инвестиций в размере порядка 28 млрд рублей. Вице-премьер также напомнил, что уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определён Минстрой, а управляющей компанией – Фонд развития территорий.

«При реализации инвестпроекта 12-й участник СЭЗ отремонтирует здания магазинов и восстановит в них системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения. Также обновит оборудование в мини-пекарнях, мясных, кондитерских и кулинарных цехах, заменит морозильные и холодильные камеры. Помимо этого, предусмотрена закупка парка грузового автотранспорта и электрокаров для работы на складах», – рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Он также сообщил, что в настоящее время на инвестиционном портале фонда уже зарегистрировано более 230 юридических лиц, а в дополнительных офисах ФРТ, открытых недавно в Донецке, Луганске и Мелитополе, консультационную и организационно-правовую поддержку получили 75 компаний и предприятий.