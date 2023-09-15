Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
ЦБ назвал основной фактор ослабления рубля
ЦБ: Высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте – основной фактор ослабления рубля
Основным фактором ослабления российской национальной валюты с начала 2023 года является высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте, говорится в сообщении Банка России.
Как говорится в сообщении регулятора, высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте – основной фактор ослабления рубля с начала 2023 года, в ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля и принятым решениям по ключевой ставке, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет.