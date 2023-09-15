Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

Tекст: Вера Басилая

Как заявили в ЦБ РФ, инфляционное давление в российской экономике остается высоким. В связи с реализацией существенных проинфляционных рисков, а именно роста внутреннего спроса, ослабления рубля в летние месяцы, требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году, передает ТАСС.

Согласно данным торгов, рубль не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку. Между тем ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки до 9,7% по итогам текущего года и до 11,5–12,5% в 2024 году.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не исключает целесообразности повышения ключевой ставки в ходе сентябрьского заседания.