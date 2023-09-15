Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Соотечественников для переселения в Россию обязали подтверждать знание языка
Правительство России скорректировало условия участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Постановление об этом подписано.
Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком, речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана, передает ТАСС.
Ранее МВД предложило создать в России институт репатриации соотечественников.