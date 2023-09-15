Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Шойгу: ВМФ получит 12 новых кораблей до конца года
Министр обороны Шойгу заявил о поступлении 12 кораблей в ВМФ России до конца года
Новые 12 кораблей поступят в Военно-морской флот (ВМФ) России до конца 2023 года, среди них будут надводные и подводные, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ).
По его словам, до конца года в ВМФ поступят еще 12 кораблей, среди которых «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск». Он также отметил, что за последние десять лет военный флот России пополнился более чем 50 кораблями, передает ТАСС.
Ранее министр обороны России Шойгу заявил о разработке новых атомных подлодок и подводных беспилотников для ВМФ России.