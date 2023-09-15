Шойгу заявил о разработке новых атомных подлодок и беспилотников в России

Министр обороны России Шойгу заявил о разработке новых атомных подлодок и подводных беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Министр отметил, что новые проекты и подводные беспилотники разрабатываются для нужд ВМФ, а совершенствование Военно-морского флота России позволяет отстаивать геополитические интересы страны и должным образом реагировать на новые вызовы и угрозы, передает ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что ВМФ поддерживает безопасность морских путей, проводит операции в разных районах мира, для реализации которых флот последовательно модернизируют и повышают боеготовность.

По его словам, до конца года в ВМФ поступят еще 12 кораблей, среди которых «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск». Он также отметил, что за последние десять лет военный флот России пополнился более чем 50 кораблями.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу проводит рабочую поездку в Приморском крае, он проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Большом Камне и «Прогресс» в Арсеньеве . После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России.