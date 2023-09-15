Мишустин назначил Ядрова руководителем Росавиации

Мишустин назначил руководителем Росавиации Дмитрия Ядрова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении пресс-службы, новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров, распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, Александр Нерадько освобожден от этой должности, передает РИА «Новости».

Дмитрий Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».

Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения. В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве замруководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.