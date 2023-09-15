Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Мишустин назначил Ядрова руководителем Росавиации
Мишустин назначил руководителем Росавиации Дмитрия Ядрова
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, на этот пост назначен Дмитрий Ядров, занимавший должность замруководителя ведомства, сообщили в пресс-службе кабмина.
Как говорится в сообщении пресс-службы, новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров, распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, Александр Нерадько освобожден от этой должности, передает РИА «Новости».
Дмитрий Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».
Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения. В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве замруководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.