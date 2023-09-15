Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
МИД России назвал провокацией внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца»
Внесение лидера КНДР Ким Чен Ына в список украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) является очередной провокацией, Киев не сможет таким образом посеять раздор между Москвой и Пхеньяном подобными действиями, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Дипломат подчеркнул, что все, что делает сайт «Миротворец» (заблокирован в России) тщетная попытка запугать всех, дружбу России с Северной Кореей, никакими провокационными, «гаденькими действиями» поколебать невозможно передает ТАСС.
Ранее председатель государственных дел КНДР, генесек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.