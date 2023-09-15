Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины

Tекст: Вера Басилая

На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.

На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.