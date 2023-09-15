Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины
Председатель государственных дел КНДР, генесек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.
На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.
На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.
Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.