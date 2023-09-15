В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО

Би-би-си заявила о попытке пилота российского истребителя Су-27 сбить британский самолет RAF RC-135 вблизи Украины

Tекст: Антон Антонов

По версии, опубликованной Business Insider со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России), российская сторона заявляла, что инцидент был вызван «технической неисправностью», но западные источники в оборонных ведомствах утверждают, что пилот якобы промахнулся. По версии источников, пилот полагал, что получил разрешение на выстрел. Источники ссылаются на «перехваченные сообщения».

Как утверждается, диспетчер заявил летчикам, что у них «есть цель», один из пилотов принял это за команду на открытие огня. По версии источников, из радиопереговоров якобы следует, что второй пилот возмутился действиями первого, но тот выпустил еще одну ракету. Сообщается, что первая ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо была деактивирована.

В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

В апреле Washington Post заявила, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось.