Патриарх Кирилл назвал причину военного столкновения России с Западом В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине. Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости». Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию». Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование. ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении 9 апреля 2023, 01:59 Текст: Антон Никитин

Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении. Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России. Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований. Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника. Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений. Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ. Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери 9 апреля 2023, 07:59 Текст: Антон Никитин

Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко. Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости». По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек. Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения. Новости СМИ2 Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления 9 апреля 2023, 21:33 Текст: Ольга Иванова

Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин. Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости». Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале. СМИ сообщили о скором истощении ресурсов ПВО Украины Washington Post: Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Текст: Ольга Иванова

Ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая, такие данные публикует Washington Post, ссылаясь на утекшие секретные документы разведки США. Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов, передает РИА «Новости». В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Киева оружия, в числе которых и противовоздушная оборона. Кроме того, Пентагон обеспокоен истощением артиллерийских запасов, которые могут быть израсходованы в течение «дней», говорится в документах. Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока. Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов. Новости СМИ2 Летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область 9 апреля 2023, 16:59 Текст: Ольга Иванова

Летчики Западного военного округа на бомбардировщике Су-34 поразили мост в Черниговской области, как сообщил военкор Евгений Поддубный, этот мост использовался украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для атак российского региона. В своем Telegram-канале Поддубный рассказал, что поражен мост через реку Судость в Черниговской области. По его словам, ДРГ использовала мост для атак на жителей Брянской области. Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 420 украинских военных. Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки c Россией Песков: Минские соглашения были игрой в наперстки, Россию обманывали

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Минские соглашения были игрой в наперстки с Россией, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя «в стране бойню русских», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости». Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь. Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы. Новости СМИ2 В США предрекли поражение Украины даже при успехе наступления ВСУ Подполковник армии США Дэвис: Даже при успехе наступления ВСУ израсходуют последние силы и Украину ждет поражение 9 апреля 2023, 02:57 Текст: Антон Никитин

В случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение, выразил мнение подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive. В своей статье эксперт напомнил, что, как недавно сообщала Washington Post, Украина уже потеряла подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО. В связи с этим бывший американский военный выразил уверенность, что в ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Он также отметил, что мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения, в то время как у России в запасе имеются миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря мощному и растущему производству оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости». Напомним, в среду глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте. Захарова прокомментировала планы Зеленского посетить Германию Захарова о планах Зеленского посетить Германию: К своим потянулся 9 апреля 2023, 12:52 Текст: Валентина Григоренко

Владимир Зеленский «потянулся к своим», так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова публикации немецких СМИ о возможности визита президента Украины в Германию. Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский «к своим потянулся». По ее мнению, будут очередные фотографии века: «немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» – освобождение «жизненного пространства» на Востоке». Дипломат добавила, что у них не получилось 80 лет назад реализовать план «Ost», так как тогда «помешали советские солдаты, погасившие печи аушвицев». «Теперь они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи. Вместе строят новую Европу – не «Judenfrei», а «Russenfrei». А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков: польский орден Белого орла, премия Карла Великого», – добавила Захарова. Ранее Bild am Sonntag сообщила, что Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала военной операции России на Украине. Новости СМИ2 В Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину 9 апреля 2023, 18:56 Текст: Ольга Иванова

Системы противовоздушной обороны, которые Запад обещал Киеву, скоро прибудут в республику, сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Он пояснил, что речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, передает РИА «Новости». Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов. В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками. В Минобороны Украины рассказали о минировании границ с Россией 9 апреля 2023, 18:47 Текст: Ольга Иванова

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина начала создавать противотанковые минные поля в областях, которые граничат с Россией и Белоруссией, сообщили в Минобороны Украины. Так, по словам Наева, за минувшую неделю было обустроено несколько десятков минных полей, на которых использовали более 6 тыс. противотанковых мин, передает «Радио Sputnik». Он уточнил, что минируются дороги, лесополосы, мосты, и линии электропередач, работы ведутся беспрерывно. Ранее сообщалось, что украинские власти расширят заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до 2 км. Новости СМИ2 ВС России за сутки уничтожили более 420 украинских военных

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Российская армия на Донецком направлении уничтожила более 250 украинских военных, всего за сутки ВСУ потеряли около более 420 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении уничтожены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении нанесесли поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР. До 55 украинских военных уничтожено, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе. Как указали в ведомстве, на Донецком направлении за прошлые сутки уничтожено более 250 украинских бойцов, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны. «За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении. В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в ведомстве добавили, что в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ. Также было перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве. Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе. Глава УПЦ провел службу на улице у Киево-Печерской лавры

Фото: Українська Православна Церква/YouTube

Текст: Ольга Иванова

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) провел литургию в Киево-Печерской лавре под открытым небом. Соответствующее видео РИА «Новости» предоставили очевидцы. На видео запечатлено большое количество прихожан канонической Церкви, многие из которых молились на коленях. Также среди прихожан было замечено большое количество детей. Ранее в воскресенье глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья провел Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, а на улице на территории обители начал службу митрополит канонической УПЦ Онуфрий. Новости СМИ2 Российские военные уничтожили под Купянском две группы диверсантов ВСУ Минобороны: Российские военные вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ 9 апреля 2023, 07:40 Текст: Антон Никитин

Российские военнослужащие вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы противника, сорвали три попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на передовой, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Зыбинский рассказал, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» в течение дня вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали три попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка, передает РИА «Новости». Кроме того, по словам Зыбинского, расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» уничтожили районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана четыре беспилотника врага: «Фурия», «Валькирия», «Эльф», «Лелека-100». Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» под командованием рядового Александра Красюка уничтожил орудие противника Д-30, добавил Зыбинский. Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки уничтожили около 600 украинских военных. Власти Борислава заперли храм УПЦ из-за отказа прихожан перейти в ПЦУ Глава Львовской обладминистрации Козицкий: Власти заперли храм УПЦ в Бориславе после отказа прихожан перейти в ПЦУ 9 апреля 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Власти заперли двери храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Бориславе Львовской области после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Глава Львовской обладминистрации Козицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу духовенству и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы МП (Московского патриархата – так называют УПЦ ее противники на Украине) в Бориславе предложили перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), однако часть прихожан отказалась, после чего храм решили «временно опечатать». По его словам, 9 апреля, в Вербное воскресенье, раскольническая УПЦ намерена провести первое богослужение, которое пройдет не внутри храма Покрова Пресвятой Богородицы, а на его дворе. Глава Львовской области добавил, что в мае прошлого года Бориславский городской совет запретил деятельность канонической УПЦ в городе, передает ТАСС. Напомним, в четверг мэр Львова Андрей Садовый после захвата храмов заявил о завершении истории Украинской православной церкви (УПЦ) в городе. Новости СМИ2 СМИ рассказали о массовом выселении беженцев из хостелов в Берлине 9 апреля 2023, 15:35 Текст: Ольга Иванова

С началом туристического сезона владельцы берлинских хостелов стали массово выселять украинских беженцев, сообщило немецкое издание Der Tagesspiegel. Беженцы размещались в хостелах Государственным управлением по делам беженцев. В статье отмечается, что в конце марта истек срок действия договоров, заключенных управлением с шестью хостелами, и 650 беженцев были вынуждены уехать, передает «Радио Sputnik». После выселения многим беженцам приходится переселяться в Центр прибытия беженцев в помещении бывшего аэропорта Тегель, где условия проживания значительно хуже, пишет газета. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза.