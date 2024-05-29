Выпускниц заставили снять нижнее белье для сдачи ЕГЭ в Воронеже

Выпускницам пришлось снять нижнее белье для прохода через металлодетектор на ЕГЭ в Воронеже

Tекст: Антон Антонов

Один из очевидцев рассказал, что на входе девушек заставляли снимать бижутерию. Однако если металлодетектор продолжал подавать сигнал, им приходилось или показывать, что под футболками и блузками ничего нет, или снимать нижнее белье, пишут «Вести Воронеж».



По его словам, «девушки снимали бюстгальтеры и шли с ними в руках», у одной оказались «металлические вставки на трусах, так что ей пришлось снять и их». Он рассказал, что «многие девушки плакали».

«Нас было около девяти девочек, мы разделись. Одна даже сняла трусы. Потом мы вернулись к проверяющим с бельем в руках, они проверили нас, и мы оделись в туалете. Девчонки плакали, у меня была истерика. Раздевалась я прямо на улице, на крыльце школы», – рассказала одна из учениц.

По словам учеников, металлоискатель реагировал на косточки в бюстгальтерах, ремни с бляхами, на брекеты и на пирсинг, который приходилось снимать в нестерильных условиях.

Об инциденте рассказала в Telegram и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.



Также сообщается, что в туалете кабинки оказались без дверей, поэтому ученики не решились им воспользоваться, передает ТАСС.