Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

Рублю обещают пик укрепления Российский рубль продолжает крепнуть к доллару, евро и юаню. Этому способствует не один, а сразу несколько факторов. Однако эксперты опасаются, что пик укрепления рубля может пройти на этой неделе. Уже в самом начале лета экономисты ждут пусть и плавное, но ослабление рубля. Подробности Перейти в раздел

«Талибан» обретает новый имидж в глазах России Ряд российских ведомств считают, что движение «Талибан», которое сегодня руководит Афганистаном, стоит исключить из списка террористических организаций. Почему возобладало такое мнение, как именно может выглядеть подобная процедура и насколько России интересны отношения с Афганистаном сегодня? Подробности Перейти в раздел

Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ 195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности Перейти в раздел

Газовый разрыв с Россией довел поляков до проклятий в адрес правительства Поляки негодуют: с их слов, «после повышения тарифов вся зарплата будет уходить на оплату квитанций за электричество и газ». Действительно, уже в ближайшие недели цены на газ в стране должны резко вырасти, и поляки проклинают за это свое правительство. Почему разрыв контракта на поставки российского газа начал аукаться Польше только сейчас? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел