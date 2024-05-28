«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Зачем Россия реабилитирует «Талибан»
МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан*» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ