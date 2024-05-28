Минфин оценил доходы от налоговых изменений

Минфин оценил дополнительные доходы бюджета от налоговых изменений в 2,6 трлн рублей

Tекст: Антон Антонов

Минфин предполагает, что рост ставки по налогу на прибыль организаций даст дополнительный доход в бюджет в 1,6 трлн рублей в 2025 году и 11,1 трлн рублей – на горизонте до 2030 года включительно, передает РИА «Новости».

Дополнительный доход бюджета от расширения прогрессивной шкалы НДФЛ ожидается на уровне 533 млрд рублей в 2025 году и на уровне 3,1 трлн рублей – до 2030 года включительно.

Акциз на никотиновую продукцию принесет в 2025 году 50 млрд рублей дополнительных поступлений, до 2030 года включительно – 331 млрд рублей; акциз на природный газ – 21,7 млрд рублей в год; акциз на медицинский спирт – около 20 млрд рублей в год.

Изменения в части упрощенной системы налогообложения в совокупности дадут прирост доходов бюджетной системы примерно на 2,5 трлн рублей за шесть лет; поправки по природной ренте – дополнительные 29 млрд рублей в год; госпошлины за регистрацию прав на недвижимость – как минимум 16 млрд рублей в 2025 году.

В рамках возможной реализации регионами и муниципалитетами прав по повышению налогов на дорогостоящее имущество они в совокупности могут получить 32 млрд рублей в 2025 году и около 214 млрд за шестилетний период.

Напомним, в рамках налоговых изменений Минфин выступил за повышение налога на прибыль с 20% до 25% и прогрессивную шкалу налогообложения для зарплат свыше 200 тыс. рублей.

