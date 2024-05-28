Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?0 комментариев
В уральской деревне сгорело 10 домов
В Свердловской области сгорели 10 частных домов в ходе пожара в местной деревне, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.
Возгорание началось в деревне Березовка, по оперативным данным, сгорели 10 частных жилых домов, указало ведомство, передает ТАСС.
Общая площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения спасли одного человека.