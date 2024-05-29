Заседание Совета по нацпроектам с комиссиями Госсовета запланировано на среду

Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.4 комментария
«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.2 комментария
По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.
«По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.
Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.
Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.
Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена решением России бросить вызов западному миропорядку
Антонов сказал, что Байден пытается «самоутвердиться за счет имиджа» главы российского государства Владимира Путина. Для ответственного политика такое недопустимо, заявил посол. Он подчеркнул, что «Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг» президент России.
Антонов призвал руководство США смириться с тем, что Москва будет осуществлять «независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не будет давать резкой оценки оскорбительным высказываниям Байдена с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
В ходе государственного визита российский лидер пробудет в стране два дня, 26 и 27 мая, передает РИА «Новости».
В ходе переговоров политики планируют поговорить о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений стран, обменяться мнениями по региональным вопросам.
Также они оба поучаствуют в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. В пресс-службе Кремля отмечали, что после визита стороны подпишут «солидный пакет двусторонних документов».
Газета ВЗГЛЯД изучала, в каких сферах отношений Москвы и Ташкента стоит ожидать наибольшего прогресса.
Как сообщил Мирзиеев, в ходе встречи было уделено отдельное внимание вопросу трудовой миграции, стороны отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов, передает ТАСС.
По словам главы Узбекистана, Путин поддержал его предложения по этому вопросу. «Я думаю, что мы все равно наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», – сказал он.
В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.
Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют
«Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.
«Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.
Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.
На опубликованном Telegram-каналом RIA_Kremlinpool ролике запечатлен букет красных роз, которые вручили российскому лидеру, когда он сошел с трапа самолета.
Президента России встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Узбекистане главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений стран.
Сотрудничество Узбекистана, Казахстана и России предоставляет «очень широкие» возможности, Москва открыта к этому, это «взаимовыгодное сотрудничество», сказал Песков в эфире Первого канала во время визита российского президента Владимира Путина в Ташкент, передает ТАСС.
Он также назвал Узбекистан «традиционным, очень важным партнером в [России] в Средней Азии», торговые отношения с которой развиваются динамично.
«Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе», – заключил он.
Напомним, Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом.
Путин: Задумка хозяев Украины, чтобы бремя непопулярных решений несла власть в Киеве
«Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», – передает ТАСС слова Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«После принятия этого (понижение призывного возраста – прим. ВГЛЯД) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы «представителей исполнительной власти», их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и все», – сказал Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не дал прямого ответа на вопрос об изменении призывного возраста в стране.
«Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», – цитирует Путина ТАСС.
Финансовые взаиморасчеты укрепляют сотрудничество кредитно-банковских учреждений, отметил он. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам 2023 года достигла 58% и продолжает расти.
Также в ходе переговоров Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев выразили намерение навести порядок в сфере трудовых мигрантов.
Путин: Росатом строит за границей 20 энергоблоков и заключил контракты еще на шесть
«Росатом активно работает за рубежом, <…> является лидером в этой сфере в мире, <…> номер один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами Российской Федерации, 20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть в контрактации»,– цитирует ТАСС Путина.
Путин напомнил, что Россия и Узбекистан подписали протокол к межправсоглашению, «открывающий возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям». По словам президента, Россия сделает все, чтобы эффективно работать и на проекте в Узбекистане.
Президент России Владимир Путин находится с двухдневным визитом в Узбекистане.
«Ведутся сейчас работы о расширении пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия – Центр», что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров», – сказал российский лидер по итогам переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает ТАСС.
Российские энергетические компании активно работают в Узбекистане, отметил Путин. Газпром и «Лукойл» осваивают месторождения, а «Татнефть» и «Зарубежнефть» занимаются нефтехимическими производствами, переработкой и поставками топлива, уточнил он.
Ранее Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции.
«В общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным, совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекая все больше участников», – сказал Путин на заседании Совета регионов России и Узбекистана, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана.
Бутман рассказал, что продолжает играть в НХЛ, причем играет с выдающимися спортсменами, такими как Александр Овечкин и Илья Ковальчук, передает ТАСС. Он добавил, что в свободные часы к команде «для поддержания великолепной физической формы» присоединяется президент России Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин заявил Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей и делает это с удовольствием.
Песков: Путин и Мирзиеев общались до трех часов утра
Мирзиеев, как рассказал представитель Кремля, пригласил Путина к себе домой. Общение между лидерами, по словам Пескова, было «абсолютно доверительным», передает ТАСС.
Накануне Путин оценил переговоры в Узбекистане как успешные и конструктивные.
Россия не видит особого желания НАТО договариваться по ограничениям стратегических ядерных вооружений
По его словам, одно время страны НАТО были настроены на договор по стратегическим ядерным вооружениям с Россией, но в последнее время Москва не наблюдает подвижек в этом направлении, передает ТАСС.
«Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы не видим», – заметил глава российского государства, отметив, что в России будут следить за развитием событий.
Как сообщалось ранее, Путин ответил генсеку НАТО Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России.