Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».6 комментариев
США призвали Монголию заявить России о поддержке суверенитета Украины
Глава пресс-службы Госдепа Миллер в связи с визитом Путина в Монголию призвал Улан-Батор «выполнять международные обязательства»
США «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства», заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Комментируя визит президента России Владимира Путина в Монголию, которая является участником Международного уголовного суда, Миллер заявил, что Улан-Батору следует «придерживаться принципов Устава ООН», в том числе в вопросах, которые касаются «суверенитета и территориальной целостности», передает ТАСС.
«Мы понимаем, в каком положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседям», – заявил он. Однако, отметил Миллер, необходимо, чтобы Монголия «продолжала поддерживать верховенство закона во всем мире».
США намерены «и дальше поддерживать Монголию», но той нужно «выполнять свои международные обязательства». Как заявил Миллер, если Монголия собирается «общаться с Россией», то должна «ясно дать понять» Москве, что «поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».
Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию. Он принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, возложил цветы к первому в мире памятнику Жукову в Улан-Баторе.
Российский лидер провел переговоры с руководством Монголии. Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере, отметил рост товарооборота и заявил о развитии российско-монгольских отношений по всем направлениям.
Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.