Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
Украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России, утверждает Bild со ссылкой на источники.
Украинская армия сама как минимум раз применила поставленный Германией комплекс Patriot по объекту в глубине России, на это Киев получил «гневные звонки из Берлина и Вашингтона», сообщили источники Bild, передает ТАСС.
Также киевскому режиму пригрозили прекратить поставку ракет для ПВО, если это повторится.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары Украины западным дальнобойным оружием вглубь России являются «законными по международному праву».