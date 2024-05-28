Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

Китай и Бразилия подписали совместное заявление, в котором отображен их взгляд на решение украинского конфликта. Таким образом они призывают стороны идти по пути деэскалации ситуации, увеличить поставки гуманитарной помощи в регионы, которые в этом нуждаются, не использовать оружие массового уничтожения, не наносить удары по ядерным объектам.

Возмущение западных СМИ вызвала норма меморандума, в которой говорится, что КНР и Бразилия выступают за разрешение конфликта путем диалога, за созыв международной мирной конференции, но она должна быть проведена тогда, когда будет подходящее время, конференция должна быть признана Россией и Украиной, и на ней должны быть рассмотрены все варианты мирного урегулирования.

Так, в материале Bloomberg утверждается, что инициатива Пекина и Бразилиа – это не что иное, как инициатива саммита по Украине, альтернативного тому, который должен пройти в Швейцарии в середине июня. Несмотря на то что автор материала завуалированно критикует это, он вынужден признать, что «чем больше стран по всему миру верят, что переговоры на альтернативном форуме (в Швейцарии) являются возможным вариантом, и чем дольше Украина сражается на поле боя, тем труднее всем будет игнорировать это». Под словом «всем» надо понимать коллективный Запад и Украину. То есть автор материала намекает, что в конце концов Вашингтону и Киеву придется согласиться на проведение конференции, которая пройдет не по навязанному ими сценарию. А это случится, если конференция в Швейцарии полностью провалится, а обсуждаемый на ней мирный план уйдет в историческое небытие.

Изначально мероприятие в Швейцарии задумывалось как саммит глав государств, на котором должны были присутствовать представители более чем 160 стран. В том числе представители большинства стран Глобального Юга. На встрече должен был рассматриваться «мирный план» главы киевского режима Владимира Зеленского. Данный «план» предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года и выплату Россией Украине огромной компенсации (по факту контрибуции). После принятия «плана» участники саммита должны были подписать совместную декларацию, в которой заключалось требование к России выполнить решение, принятое на конференции.

То есть участники саммита должны призвать Россию капитулировать и выполнить все пожелания Зеленского.

Однако в процессе подготовки к мероприятию стало понятно, что собрать огромное количество глав государств и правительств для обсуждения фантазий Зеленского будет сложно. МИД Швейцарии перестал называть готовившийся форум саммитом и переименовал в конференцию. Кроме того, швейцарцы заявили, что не знают, сколько делегаций приедет на мероприятие.

Соорганизатором форума выступил Катар – видимо, по просьбе американцев. Вероятно, задача его представителей – вести переговоры с политиками Глобального Юга, чтобы они приехали на конференцию. Однако все усилия швейцарской, американской и украинской дипломатии не дали должного результата.

По утверждению швейцарцев, официально свое участие в конференции подтвердили только 50 государств. На конференцию не приедут председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Жозе Инасиу Лула да Силва. Саммит проигнорировали Алжир, Венесуэла, Египет, Израиль, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Сенегал, Сирия, Эфиопия. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что его государство будет участвовать в конференции, но пока не решено, кто возглавит делегацию. Но самое интересное, что на встречу в Швейцарию не приедет американский президент Джо Байден. Американские СМИ пишут, что на эти дни у него запланированы предвыборные мероприятия в Калифорнии. Вероятно, это просто «отмазка», в команде Байдена поняли, что встреча будет очередным фарсом в духе ЗЕ-команды. И Байдену не получится на ней попиариться и представить ситуацию как победу дипломатии США, которой удалось объединить против России весь мир. А раз этого не случится, то и смысла ехать ему нет. Тем более США не хотят разделять со Швейцарией и Украиной ответственность за провал конференции.

21 мая Зеленский заявил, что на конференции в Швейцарии будут обсуждаться три вопроса: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также обмен «всех на всех». Пункты о «возвращении к границам 1991 года» и «требования контрибуции» куда-то исчезли. Швейцарское издание Aargauer Zeitung еще в 20-х числах апреля писало, что «формула Зеленского» будет очень сокращена, так как из-за ее одиозных пунктов многие государства отказываются отправлять свои делегации. На Украине политики и эксперты это отрицали. Однако Зеленский месяц спустя подтвердил информацию швейцарских журналистов. Мероприятие, которое изначально планировалось как триумф Запада и унижение России, превратилось в очередное шоу, даже не начавшись.

Президент России Владимир Путин сказал: «Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего». Желание доказать то, что Зеленского как президента признают руководители многих стран, стало главной целью форума.

«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

Хотя в целях пропаганды ЗЕ и его свита еще будут говорить о плане Зеленского, но очевидно, что народ Украины, который сейчас пачками гребут ТЦК, то есть бывшие военкоматы, этот бред вряд ли воодушевит.