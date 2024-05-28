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    Как оставить колдуна без денег

    @ Global Look Press

    28 мая 2024, 18:15 Мнение

    Как оставить колдуна без денег

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе, на то-то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    СМИ Киргизии сообщают, что депутаты парламента приняли поправки к закону о рекламе, которые запрещают рекламировать услуги гадалок, колдунов, ясновидящих и других представителей эзотерической сферы. Почему это сделали в Киргизии (и ряде других стран) – совершенно понятно. Стоит ли нам поступить так же?

    Реклама оккультных услуг – явление повсеместное, и, пожалуй, ничто другое не рекламируют так настойчиво. В районе, где я живу, каждый телеграфный столб залеплен рекламой «Колдуньи Ляны», гадающей на «планетарных картах». Приходится ходить с опаской – остановишься на минуту, и тебе на спину прилепят рекламу.

    То ли колдунья достигла такой оккультной силы, что имеет в своем распоряжении множество расторопнейших бесов, то ли имеет множество легковерных клиентов, готовых платить за ее услуги достаточно денег, чтобы нанимать расклейщиков. Как это ни печально, бритва Оккама склоняет ко второму варианту. Тем более, что подобной рекламой забит весь интернет. Ведущие православных телеграм-каналов постоянно жалуются, что им прилепляют рекламу астрологии или карт таро. Вероятно, роботы, распределяющие рекламу, делают это не со зла – они просто не различают религии и оккультизма. Как, впрочем, и многие люди.

    Это, конечно, не значит, что основные платформы в интернете захвачены каким-нибудь оккультным заговором. Это просто рынок – процветающий бизнес дает рекламу, потому что у него есть деньги за нее платить. А деньги, в свою очередь, не сварены алхимиками – их принесли клиенты, которые платят их за «обряды на исполнение желаний». Люди достаточно уверены в их действенности, чтобы платить не самые маленькие деньги за услуги колдунов.

    Торговцы «тайными силами» никогда не жаловались на нехватку клиентов – а в ситуации тревоги их бизнес всегда находится на подъеме. Существует огромное количество разоблачительных материалов, показывающих фокуснические и психологические приемы, к которым прибегают торговцы оккультным. Опубликована масса историй, как их клиенты, попавшись в силки умелых манипуляторов, отдавали все, залезали в долги, даже продавали квартиры, чтобы решить оккультные проблемы, в реальности которых их убедили бессовестные мошенники. Тут стоит отметить хотя бы превосходный фильм-расследование Бориса Соболева «Идущие к черту». Но увы, бизнес продолжает процветать. Оборот этого рынка в России составляет, по оценкам экспертов, более 1,8 трлн руб.

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе, на то-то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    Начать с того, что в чисто формальном отношении это – мошенничество.

    Если, например, люди, изображающие врачей, ставят вам страшный диагноз, а потом, пока вы не успели опомниться, продают вам за бешеные деньги «последнюю пачку» лекарства, которое, по их словам, только и может спасти вас от лютой смерти – это классический пример мошенничества.

    Если другие люди «диагностируют» вам оккультную проблему – карма у вас испортилась, венец безбрачия обнаружился, энергетические вампиры присосались – а потом берут деньги за ее исправление, это то же самое.

    В том и в другом случае клиент становится жертвой обмана. С него берут деньги за услугу, которую не оказали – и не могли оказать.

    Реклама таких невозможных услуг является заведомо недобросовестной, Это может служить основанием для ее запрета. Иногда в таких случаях говорят, что религии тоже имеют дело с чем-то невидимым и не поддающимся проверке. Что же, религиозный лидер, который склоняет вас залезть в долги или продать квартиру, чтобы оплатить его услуги, должен отправиться в том же направлении, что и колдун. Но это – большая редкость, потому что служители традиционных религий просто не могут «оказывать услуги». Богом невозможно манипулировать – Его можно только смиренно просить, а значит, результат такой просьбы не находится под контролем служителя и он не может им торговать.

    Главная молитва христиан, «Отче наш», содержит слова «да будет воля Твоя». А главный мотив оккультизма – «да будет воля моя», как мне добиться осуществления моих желаний и как заставить потусторонние силы послужить моим целям.
    Но дело не только в мошенничестве.

    Оккультный рынок, как показывает ряд исследований, обладает огромным коррумпирующим влиянием – причем не только в самым прямым смысле, когда люди, благодаря своим финансовым ресурсам, могут на разных уровнях продавливать выгодные им решения. Оккультное мышление, вера в то, что «тайные силы» можно поставить себе на службу, опасно проникновением в образование, в медицину, в политику, в экономику. Оккультные убеждения, как пишут СМИ, распространяются даже среди врачей (в том числе, как ни иронично, психиатров), чиновников, предпринимателей.

    Эта эрозия рациональности, готовность принимать решения, опираясь на самые темные и дремучие суеверия, может выйти боком не только отдельным лицам или предприятиям. Мы не можем предвидеть, проводниками чьего влияния могут оказаться колдуны, к которым люди бегают за советом. Мы можем только сказать, что оно явно не будет благотворным.

    Конечно, запрет на рекламу оккультных услуг не помешает людям обращаться к «гадателям, обаятелям, ворожеям и чародеям». Но он радикально снизит масштабы проблемы. 

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