Разрушение Украины началось с женщин

Однажды в приватном разговоре руководитель одной частной фирмы по набору персонала для работы с немецкими стариками, размышляя об украинках-гастарбайтерах, сказал мне: «У них менталитет проститутки или любовницы богатого человека, которая уверена, что ей обязаны платить, ее обязаны холить и лелеять лишь за то, что у нее красивые ноги. Возможно, какое-то время она и будет жить за чужой счет благодаря своим ногам, но ее никогда не будут уважать за ее человеческие качества. Ее никогда не будут любить как члена семьи. Она для развлечения, но не для жизни».

Когда началась СВО, а я еще жила в Германии, своими глазами увидела сотни подтверждений этих слов. Немецкие мужчины были очарованы миллионами украинских беженок, которые, приехав в ФРГ, в первую очередь искали не школы своим детям, не языковые курсы и не работу, как это делали беженцы других национальностей, а салоны красоты, фитнес-клубы и богатых любовников.

Полуголые, танцующие и поющие, валяющиеся на площадях украинки заполонили Европу, которая уже давно переживает кризис женственности. Европейки-феминистки, ставящие во главу угла личностный рост и карьеру, уступают украинкам в плане доступности, развращенности, да и внешней красоты. Разумеется, европейские мужчины были очарованы-околдованы, соблазнены «сладенькими украинками». Сама видела, с какой жадностью смотрели немецкие мужчины на митингующих на их площадях сексуальных красоток в веночках под желто-блакитными флагами, и как загипнотизированные проникали в их толпы, подхватывали их песенки, речевки, да и флажки. А к вечеру эта армия немецких мужчин в обнимку с украинками расходилась по злачным местам или по немецким виллам.

«Ищу любовницу-украинку. Возраст, социальный статус, наличие детей не играет никакой роли», «Проведу отпуск на Майорке с молодой украинкой и ее подругой. Гонорар гарантирую», «Солидный женатый владелец автомастерской ищет украинскую содержанку», «Швейцарский пенсионер ждет сообщения от юной украинки, которая хочет отдохнуть с ним в Альпах», – такими сообщениями заполнены европейские сайты знакомств. И параллельно немецкие социальные и психологические службы заполнены жалобами от немецких жен: «Пока я была в больнице, муж привел в дом беженку. Она вынесла все мои драгоценности. Полиция проигнорировала наше заявление!», «Когда Россия напала на Украину, мы поселили у нас в доме троих беженок с детьми. Выделили им два этажа дома, а сами жили в подвале. Год мы кормили их, отказывая себе в необходимом! А недавно к двум из них приехали их мужья на «Порше» и «Ауди-А7»!»

В это время немецкий таблоид Бильд, точно подливая масла в огонь, проводит целое исследование, пытаясь ответить на вопрос, почему украинки предпочитают немцев: «Женщины сетуют на бедность, нестабильность и особенно на то, что украинские мужчины не соответствуют их запросам – не следят за собой и плохо воспитаны, в отличие от немцев». Издание рекламирует сводниц, свах, клубы знакомств, объединяющих местных мужчин и украинок. Бизнес поставлен на поток. «Почему украинки самые красивые женщины в мире?» – дискутируют на немецких телеканалах местные эксперты.

Разврат с мордобоем, роскошными празднествами, танцами под Верку Сердючку, выяснениями отношений на разных языках накрыли Европу.

Но после этого опьянения закономерно наступает похмелье, протрезвление. И как я вижу, изучая немецкие СМИ и соцсети, все больше бюргеров, наигравшись с украинскими красотками, мучаются разочарованием.

«В Лейпциге местные жители назвали украинских беженцев нацистами и свиньями», «Германия устала от гостеприимства», «Украинские беженцы разозлили поляков и немцев», «Мигранты с Украины нагло требуют с немцев деньги для ВСУ, а также пытаются разрушать семьи, чтобы остаться в Германии», – еще в прошлом году бил тревогу берлинский кинорежиссер Феликс Шультесс. «Приехавшие за деньгами на крутых тачках украинцы взбесили немцев», – заявлял экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Второй год вся Европа обсуждает ставшие уже для нее классическими, обычными, шекспировские страсти в семье английского программиста Тони Гарнетта, который бросил жену с детьми ради поселившейся у них в доме беженки, а когда решил вернуться к жене, украинка устроила настоящее криминальное шоу.

«Женщина, заточенная на своей красоте и желанности, на которую направлены сотни взглядов, чувствует себя центром вселенной, ее властительницей. Ее все хотят. В этом она видит свою значимость. Но она не понимает, что уважающий себя мужчина никогда не будет относиться к ней, как к равной. Он будет врать ей про любовь до гроба, потому что ведь и она ему врет, продавая свое тело. Эти товарно-рыночные отношения никогда не выходят за рамки похоти, в отличие от серьезных, взрослых отношений мужчины и женщины», – объясняла мне моя немецкая подруга, психотерапевт.

А ведь примерно то же мы видим по отношению к Украине в целом и со стороны других стран. Классическая бабская истерия, которая сейчас царствует в заукраинских медиа, страсти, товарно-рыночные отношения – «докажи мне свою любовь, подари мне бриллианты (оружие)!», даже на уровне лексики украинские СМИ и политики недалеко ушли от бабы на Привозе, выторговывающей себе гривну, нахваливающую свой залежалый товар, ревнующую каждого покупателя к соседней торговке.

Своей красотой очаровывали украинские панночки героев книг Гоголя, доводили их до исступления, безумия, гибели. Именно панночек вспоминают русские патриотические блогеры, описывая бесовщину, царящую в киевских храмах, в украинском обществе. Однако великий русский язык нам подсказывает: в основе слов «очарование», «чары» лежит их неизбежное последствие – слово «кара». Погружение в оккультизм, суеверие, как и погружение в разврат, приводит к психическому расстройству, к разложению человека и общества, к его погибели.

И неудивительно, что современная Украина, зараженная оккультизмом, сектантством, кликушеством, распущенностью, вседозволенностью, погружена во мрак. Впала в прелесть. И даже говорит на языке сквернословия, бесстыдства, хвастовства, похоти, лицедейства, двуличия.

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В девяностые годы, как вы помните, нашу страну тоже пытались подсадить на эту иглу. Сколько всевозможных оккультистов тогда развелось в России, сколько порноизданий. И массмедиа пропагандировали вседозволенность, пошлость, продажность. Но русский человек не пал до уровня продажной девки. Ересь, раскол Россия в себя не впустила. Массового ослепления ума не произошло. Попробовав на вкус сладость и горечь сектантства и разврата еще в девяностых, русский человек сохранил свою духовность и, наоборот, именно тогда и на государственном, и на общественном уровне стали преобладать семейные, традиционные, да и религиозные ценности. Весь исторический опыт показывает: великий духовный стержень русского человека помогал нашей стране победить даже в самые тяжелые времена. А украинская бабская продажность обоих полов всегда легко разваливалась, потому что существовала исключительно за счет других.

Но категорически нельзя говорить за всех украинцев! Мы сами сейчас видим верных себе и Богу людей, вставших на защиту лавры. Одна моя знакомая украинка, живущая в Испании, собирает деньги на помощь донбасским больницам. Другая, живущая в Турции, организует там шествие на День Победы. Я уверена, что есть много украинцев, которые видят правду и не продаются за банку немецкого пива. Но, к сожалению, их голоса звучат не так оголтело, не так громко, как вопли укробешенок в Европе и подвывающих им русофобов – выходцев из России. Если вы почитаете их блоги, печать бабской истерии, панночкин почерк, заметите на раз.

Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя, не знающим и о том, что разрушение общества начинается с разложения женщины. Развращенная женщина – символ уничтожения не только семьи, но и государства. Именно это мы сейчас видим на примере Украины, чей символ – яркая, вульгарная, сексуальная, кровожадная красавица.

А про символ России – Родину-мать, молитвенницу и труженицу, я вам рассказывать не буду. Вы все ее знаете лично. Уверенно, спокойно, со свойственным им внутренним мужеством и достоинством она собирает гуманитарную помощь, плетет маскировочные сети, русские женщины заботятся о своих отцах, мужьях, братьях и сыновьях. Их группы и сообщества в интернете «Молимся за наших воинов» собирают миллионы!

Потому что истинная женская сила – в молитве, заботе, душевности, верности, самопожертвовании и честной любви. И поэтому Победа – за нами.