Озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она указала на то, что дети, «оказавшиеся в Европе после «эвакуации» с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика».

Захарова напомнила, что в Швеции гендиректор Государственного управления социальной защиты населения Оливия Вигзелл была вынуждена предупредить всех беженцев о необходимости проходить регистрацию в Национальном агентстве по мигрантам, отдельно подчеркнув, что детям это надо делать, «чтобы не стать жертвой эксплуатации».

Дипломат рассказала, что в Германии ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев, а родителей через суд лишают прав.

«Причем, вмешательство органов опеки, как правило, происходит по наводке семей, у которых жили украинцы: поводом отобрать ребенка может послужить, например, повышение родителями голоса», – написала Захарова.

Напомним, за последние две недели со своими родными воссоединились еще 33 ребенка из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, находившихся в здравницах Юга России, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают содействие в воссоединении детей, прибывших на отдых, со своими родными вне зависимости от их местоположения – на Украине, в России или других странах. Из этой группы отдыхающих более 2000 детей уже вернулись к своим семьям.