Эксперт: Украинские беженцы оказались беззащитны перед ювенальной юстицией ЕС

Правозащитница Шеслер прокомментировала случаи изъятия детей у украинских беженцев в Европе

То, что в украинском и российском обществе при воспитании детей считается нормой, на Западе воспринимается как насилие над личностью, сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер, комментируя случаи изъятия детей ювенальной юстицией у украинцев в Европе.

Украинские СМИ сообщают, что участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев ювенальными службами европейских стран, а также лишения украинцев родительских прав.

«Несмотря на то, что Украина позиционировала себя как более прозападная, более европейская страна, чем Россия, семейные устои там не менее консервативные и традиционные, чем в России. И это накладывает свой отпечаток на отношения между родителями и детьми. Кроме того, мы все понимаем, насколько эта категория людей – семьи украинских беженцев – особенно подвержена стрессам: они психологически неустойчивы. И поэтому, конечно, могут кричать на своих детей, шлепать их, что в Европе, мягко говоря, не принято», – говорит Шеслер.

По ее словам, теоретически украинцы хорошо понимают, что на Западе существуют жесткие правила относительно взаимоотношений родителей и детей. Однако на практике каждый человек не может себе представить, насколько жестоки эти правила по отношению к родителям, поясняет собеседница.

«Переехав в Европу, украинцы, конечно, столкнулись с тем, что в соответствии с правилами ювенальной юстиции родители фактически вообще не имеют права воздействовать на детей. Любое воспитание в нашем понимании – это некая форма встраивания ребенка в социум. Ребенка надо заставить, например, делать то, что нужно в семье: убрать за собой, есть то, что приготовлена мамой, мыть за собой посуду. В нашем обществе это воспринимается как норма, а на Западе – как насилие над личностью», – говорит эксперт.

При этом, по ее словам, положение беженок в Европе бесправное: их не только не поддерживает консульская служба посольства и прочие организации. Наоборот, дипучреждения Украины всегда становятся на сторону официальных властей Германии, Польши или другой европейской страны. Из-за этого беженки с детьми с Украины особенно уязвимы перед разгулом ювенальной юстиции на Западе.

В июле прошлого года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что у семей украинских беженцев на Западе под надуманными предлогами начали изымать детей. Наиболее частые факты изъятия детей, по его словам, зафиксированы в Германии.